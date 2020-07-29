聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸文化和旅遊部副部長李金早接受審查調查
中共中央紀委國家監委網站29日晚間發佈消息指出，文化和旅遊部黨組副書記、副部長李金早涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
中新社報導，李金早生於1958年1月，湖北仙桃人，中國社會科學院經濟學博士研究生。1984年至1986年在財政部財科所工作，1988年10月至1994年8月在國家計委工作。
1994年8月起李金早歷任桂林市副市長、市委副書記、市長。2001年10月起任廣西壯族自治區黨委常委，同年11月兼任桂林市委書記、市長，
2008年1月李金早任廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府黨組副書記、常務副主席。2011年10月任商務部副部長、黨組成員。2014年10月，任國家旅遊局黨組書記、局長。2018年3月，任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言