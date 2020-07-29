大陸文化和旅遊部副部長李金早接受審查調查

中共中央紀委國家監委網站29日晚間發佈消息指出，文化和旅遊部黨組副書記、副部長李金早涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中新社報導，李金早生於1958年1月，湖北仙桃人，中國社會科學院經濟學博士研究生。1984年至1986年在財政部財科所工作，1988年10月至1994年8月在國家計委工作。

1994年8月起李金早歷任桂林市副市長、市委副書記、市長。2001年10月起任廣西壯族自治區黨委常委，同年11月兼任桂林市委書記、市長，

2008年1月李金早任廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府黨組副書記、常務副主席。2011年10月任商務部副部長、黨組成員。2014年10月，任國家旅遊局黨組書記、局長。2018年3月，任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。