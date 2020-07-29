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反送中運動超過九千名港人被捕 學生占40.4％
香港警方今日公布，截至今年6月30日，在反送中期間共有9216人被捕，當中學生占被捕人數40.4%。港警表示，經嚴正執法，現在香港社會較大半年前示威頻生的情況已大為改善。隨著港版國安法生效，香港警務處國家安全處成立，港警必會全力調查執法，確保法律在香港有效實施。
據大陸央視新聞報導，港警公布，截至6月30日，共9216人在反送中被捕。當中有3725名學生，占全部被捕人40.4%，其中大專學生和中學生分別占5成半和4成半。
港警已檢控1972人，當中被控暴動罪的有653人。須承擔法律後果的有252人，包括被判簽保守行為的有108人、被定罪的有141人，涉及罪行包括暴動、非法集結、刑事毀壞、侮辱國旗、傷人、襲警及藏有攻擊性武器等，有57人已被判監禁，刑期由2星期至4年不等。大部分案件的司法程序正在進行中。另外，有16人經警司警誡處理。除此之外，港警也處理了15例爆炸品及5例真槍案件，共拘捕83人，其中32人已被檢控。
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