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美元疲軟 人民幣升近一周高點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
匯率市場情緒謹慎偏樂觀，但人民幣升值幅度比美指貶值幅度要小，主要受中美關係緊張的影響。路透
匯率市場情緒謹慎偏樂觀，但人民幣升值幅度比美指貶值幅度要小，主要受中美關係緊張的影響。路透

人民幣兌美元即期今（29）日收高至近一周高點，但有效波動區間不大。交易員稱，新冠疫情加劇市場對美國經濟復甦擔憂，也加重對美國聯準會加碼寬鬆預期，美元指數持續偏弱；人民幣則仍受分紅購匯拖累，短期缺乏方向。

人民幣即期今收6.9997，升0.11%；中間價為6.9969，貶值0.11%。

路透報導，中美互關領館後暫無進一步動作，而陸股走勢也較穩，市場避險情緒消退，有利於資金流入；若美指保持弱勢，市場做多人民幣意願料會累積，待分紅購匯潮釋放，人民幣將有補漲行情，前提要看中美消息面是否平穩。

法巴銀行最新觀點指出，8月隨著季節性利潤匯出規模減少，離岸人民幣有望擴大反彈至6.80元附近；中美在美國大選前仍可能有摩擦，但並不建議根據這些擾動改變方向，除非有實質性的信號足以改變當前的判斷。

另一外資行交易員則表示，市場情緒是謹慎偏樂觀，不過人民幣升值幅度比美指貶值幅度要小，主要受中美關係緊張的影響。

建行匯率交易團隊認為，雖然近期美國新冠確診人數仍不斷上升，但由於市場對於疫苗研發的樂觀情緒和市場耐受程度加強，美元指數未來不太可能因為疫情原因再次出現恐慌性上漲。由於美指跌破200日和200周均線，預計8月波動區間為93至96.5。

人民幣 疫情

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