用TikTok干預美國大選？ 大陸外交部：無中生有
美國參議員稱擔憂中方用TikTok（抖音海外版）干預美國總統大選，對此，大陸外交部發言人汪文斌29日表示，此言論「無中生有」。
據人民網報導，7月29日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就美個別參議員表示擔心中方利用Tiktok干預美國大選等相關內容提問。
對此，汪文斌表示，「中方對美國大選不感興趣，我們無意也不會幹預美國大選，同時希望美方在大選中也不要拿中國說事」。
至於Tiktok的問題，「美方個別議員的言論屬於無中生有」。他說，「中國政府一貫要求中國企業在依法合規基礎上開展對外合作，我們敦促美方一些人士端正心態，摒棄偏見，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事，而不是相反」。
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