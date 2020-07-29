延後立法會選舉 羅冠聰：國際炸彈將引新一波制裁

外傳香港特首林鄭月娥考慮基於公共衞生安全及選舉公平公正性等因素，決定引用《緊急法》延後立法會選舉一年。對此，前香港眾志常委羅冠聰表示，香港這次選舉是國際局勢一觸即發的炸彈，他預料延後選舉將引起新一波制裁。

綜合港媒報導，羅冠聰在社交媒體發文表示，香港這次選舉甚為關鍵，也可影響國際局勢。他認為，特區政府就此事提呈人大常委決定，是因為這次選舉並非單是內部事務，「而是國際局勢一觸即發的炸彈」。他預料，若延後選舉，新一波制裁即將出現，英國正密切關注立法會選舉，延遲選舉或成「國際炸彈」。

他稱，自己過去與英美官員會面時，花了不少時間向對方講解9月選舉的重要性，而在過去一個星期，他也和英美兩國處理香港、外交議題最高層級會面。

行政會議成員湯家驊認為，當局如果想延後選舉一段較長時間，可以引用《緊急情況規例條例》，或者《預防及控制疾病條例》處理。期間立法會如果有需要召開會議，例如處理施政報告或財政預算案等重要議程，可以援引《立法會條例》第11條，於現任議員任期完結至舉行選舉之前，召開立法會緊急會議。

湯家驊擔心，如果延後選舉太長時間，會引起外界不良觀感，甚至影響投資人信心，建議將選舉押後兩至三個月，屆時視疫情發展，再決定下一步安排。