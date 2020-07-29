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被指是龐培歐政策顧問 華裔余茂春遭陸網友罵「漢奸」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
華裔余茂春（右）是美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）身邊重要的對華政策顧問，被中國大陸網友攻擊是「大漢奸」。（取自一點資訊）
華裔余茂春（右）是美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）身邊重要的對華政策顧問，被中國大陸網友攻擊是「大漢奸」。（取自一點資訊）

在不斷緊張的中美關係中，華裔余茂春被指是美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）身邊重要的對華政策顧問，隨後余茂春受到中國大陸媒體和網友關注，有網友大罵余是「大漢奸」。近日，其母校重慶永川中學從高考（大學聯考）狀元石碑上鑿除了余茂春的名字。

據新浪微博28日流傳消息，余茂春已被重慶永川中學除掉高考狀元。

這段視頻顯示，校方正在鑿除石碑上余茂春的名字。余茂春是重慶永川中學高考狀元，1979年考入南開大學，永川中學引以為傲，為了永久紀念，把該校極為罕見的幾位高考狀元的名字刻在校園的石碑上，其中一行刻著1979年文科狀元余茂春。

據悉，余茂春的白宮智囊身分曝光後，引發中國大陸網友熱議，不少中國網友指其「數典忘祖，成為龐培歐的狗頭軍師」。

還有網友稱，「余茂春屬於熟悉中國的國情，出的陰招兒，狠招兒都能刺痛中國的神經，真是現代版的漢奸。這個人正在利用自己的身分，和中國對抗，成了白宮政府名副其實的狗腿子」。

余茂春1962年出生於重慶，17歲時進入著名學府天津南開大學就讀歷史系，大學畢業後被老師推薦，到美國賓州斯沃斯莫爾學院攻讀歷史碩士學位，然後又到加州大學伯克萊分校獲得博士學位，是中國大陸最早一批從美國名校畢業的歷史專業研究生。

高考

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