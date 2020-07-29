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陸學者許章潤否認嫖娼 將採法律行動維權

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京清華大學法學院前教授許章潤許章潤（左一）昨與律師浦志强（右一）會面。（香港電台）
北京清華大學法學院前教授許章潤許章潤（左一）昨與律師浦志强（右一）會面。（香港電台）

被指涉嫌嫖娼遭開除教職的北京清華大學法學院前教授許章潤，首次否認曾經嫖娼，並已經委託北京維權律師莫少平和尚寶軍，透過司法程序解決糾紛。

據香港電台報導，上周日完成居家隔離的許章潤，昨與莫少平、尚寶軍和前律師浦志強會面，並已經簽署律師委託書。據了解，許章潤可能向法院提出行政訴訟或向公安提出行政復議，處理當局指控他嫖娼而作的行政處罰。

據了解，許章潤向律師表示，自己從來沒有嫖娼，亦沒有向官方承認過嫖娼，形容官方認定他嫖娼是構陷和誣陷，當中並沒有任何證據，包括手機通訊記錄、酒店監控影像記錄以及轉帳紀錄等。

另據悉，北京清華大學開除許章潤的決定是在他在拘留所期間就已經作出，即是拘留期仍未屆滿，校方已經有決定，公安在拘留期屆滿後，亦不准許章潤拿走行政處罰通知書，質疑有關做法違反法律程序。

北京 公安 清華大學

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