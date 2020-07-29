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遭港大解雇 港法律學者戴耀廷將提上訴
港大校務委員會通過解雇法律系副教授戴耀廷。他今早表示，決定向港大校監、即特首林鄭月娥，就校委會辭退他的決定提出上訴。戴耀廷說，雖然知道上訴不可能成功，但不會讓林鄭月娥在傷害香港學術自由的事上置身事外，大學以外勢力推翻大學的決定是昭然若揭，之後會否提出司法覆核，有待與律師團隊商量。
據香港電台報導，戴耀廷表示，基於保密原則，他不能夠公開大學的文件，但與律師團隊商量後，他向大學提交的文件是可以公開的，公眾可從他提交的文件中，大概掌握爭議的地方是什麼。
他又指出，雖然離開了港大的職務，但不會停下法治的研究及教學工作，他計劃用一至兩年時間完成一本有關法治的普及讀物，亦會在香港社區推動法治教育，會為香港法治的重生而繼續抗爭，同時希望支援其他為香港法治重生而戰的人。
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