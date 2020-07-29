「李登輝狀況不佳」陸媒關注緊盯台媒快訊

在昨天深夜傳出死訊後，大陸媒體十分關注前總統李登輝病情。福建海峽導報報導，97歲的李登輝，今年2月8日喝牛奶嗆到肺部浸潤，住進台北榮民總醫院；昨天深夜甚至傳出死訊，但被證實是假新聞。對此，李登輝辦公室主任王燕軍今天上午將在醫院出面說明李登輝病情。另外，蔡英文、賴清德也於10點前去探視。

賴清德原定今天上午9時25分出席「台灣大未來十年新變局國際高峰會」，總統府公共事務室卻在近9時發出簡訊，通知賴清德行程因故取消，造成不便，敬請見諒；據瞭解，賴臨時更改行程前往榮總探視李登輝。據悉，賴清德在去年宣布參選黨內大選初選時，曾赴翠山莊探視李登輝，並向其請益。

今年2月8日晚，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。昨晚網上一度瘋傳李登輝已死，引起外界關注，但台聯黨粉絲專頁隨後發文澄清，並稱李目前仍在醫院醫療中。

立場強硬的中共黨媒「環球網」則報導，李登輝因身體狀況在臺北榮總醫院持續治療，報導引述東森新聞網29日報導，有消息傳出，蔡英文及賴清德為此緊急取消29日上午預計出席的行程，大約會在10時左右，前往榮總探視李登輝。

環球網還引述三立新聞網說，李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，住進臺北榮總醫院，當時李登輝辦公室主任王燕軍響應外界詢問時稱，李的肺浸潤轉換為嚴重肺炎，顧及心臟問題只能使用功效較弱的抗生素進行治療，並已穩定緩慢恢復中；沒想到28日晚間，網上卻傳出一張新聞稿，稱李登輝「晚間9時拔管去世」，消息曝光引起譁然；對此李登輝創立的「臺灣團結聯盟」發表聲明，澄清為「假消息」。