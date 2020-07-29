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香港今起禁餐廳內用 清潔工恐要在垃圾站或公廁進食

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
港府收緊防疫措施，今（29）日起所有餐廳禁止內用。新華社資料照片
港府收緊防疫措施，今（29）日起所有餐廳禁止內用。新華社資料照片

港府收緊防疫措施，今（29）日起所有餐廳禁止內用。清潔服務職工會總幹事杜振豪對此表示，清潔工人今很可能要到工作地點附近的公園或留在工作地點，例如垃圾站或公廁內進食。

杜振豪在香港電台節目中表示，即使雇主分批讓工人吃飯，但部分垃圾站有近百名清潔工，即使分時段用餐，每節都有20至30人。

他認為，政府的防疫措施原意是好，但對於清潔工則是有害無利，甚至加重他們的工作量。

香港建造業總工會理事長黃平建議，承建商分批讓工人午膳，避免過於擁擠，增加感染風險。

黃平表示，支持政府收緊防疫措施，但認為不應該一刀切推行，因現在天氣熱，對工地工人來說，如果沒有在餐廳內用，只能在街邊或工地進食，政府要考慮工人消暑和衛生問題。他稱，工地雖然有休息室，但空間有限，不可能容納所有工人。

為了配合新規定，有連鎖餐廳在餐枱上擺放「所有座位暫不開放」的告示，甚至圍封座位。部分香港市民早上購買早餐外賣回辦公室，有人認同新措施並指來得遲；也有市民說因應疫情，已習慣買外賣回辦公室，並稱當局應為工地工人放寬餐廳內用的安排。

在金鐘，許多上班族買早餐外賣後，站在餐廳外或坐在路邊進食。有工地工人無奈接受新禁令，在路邊進食既不便，也有感染風險。還有建築工人說為了生計，沒辦法回辦公室用餐，但為了防疫，也支持禁止餐廳內用措施。

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