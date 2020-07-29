中英外長熱線 香港與5G讓雙方關係面臨十字路口

大陸國務委員兼外交部長王毅今日表示，當前中英關係遇到障礙與干擾，英國一些人要求「重置」中英關係，試圖將中英合作推倒重來，認為面對中英關係的十字路口，雙方應保持理性與成熟。

王毅今日與英國外交大臣拉布熱線，在這通電話上，他向英國重申大陸對香港問題的立場；在5G問題上，稱遺憾英國受個別國家的壓力與威脅，將商業問題政治化，對陸企進行歧視。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，當前中英關係遇到障礙和干擾。英國國內一些人要求「重置」中英關係，試圖將中英合作推倒重來，這只會使中英關係走進死胡同。面對中英關係的十字路口，雙方應保持理性和成熟，恪守國際關係基本准則，尊重彼此核心利益和重大關切，維護兩國關係的政治基礎。

在香港問題上，王毅重申，香港是中國的香港，涉港事務是中國內政，這是原則問題。英方近期就香港國安法的一系列言行，違反了不干涉別國內政這一國際關係基本准則，陸方堅決反對。

他說，港版國安法的制定和實施，是為了彌補香港長期以來的法律漏洞，目的是為了健全香港法治，使「一國兩制」在法治軌道上行穩致遠，完全符合憲法和基本法，不僅有利於香港的高度自治和繁榮穩定，也有利於維護所有在港外國企業和人員的正當合法權益。

關於5G問題，王毅表示，中英在這一問題上有共識，就是本著市場化原則，為所有企業提供公平競爭環境。但遺憾的是，英方受到了個別國家的壓力和脅迫，實際上是將商業問題政治化，對大陸企業進行歧視。陸方呼籲英方為包括中國企業在內的所有企業提供開放、公平、非歧視的投資環境，重塑中國企業對英國市場的信心。

拉布表示，英國對華政策沒有改變。英方始終重視英中關係，尊重大陸取得的發展成就，重視對華合作為英方帶來的機遇，贊同雙方擁有廣闊合作前景。當前英中關係遇到一些挑戰，但這不是英中關係的全部。

拉布說，英國不贊同全面「重置」英中關係，不贊成重蹈過時的冷戰思維，主張保持理性、成熟、坦誠的對話溝通，推進務實合作。英方支持促進英中貿易投資關係，願加強疫苗研發、疫後經濟復蘇合作。拉布也說明了英方在涉港問題上的立場，表示願與陸方保持坦誠溝通。