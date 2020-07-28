陸外交部：美放寬無人機出口管控標準，是背信棄義例證

大陸外交部發言人汪文斌在28日主持例行記者會時有記者提問：美國白宮24日發表聲明稱，美方决定放寬「飛彈及其科技控制制度」（MTCR）管控清單中對於飛行時速800公里以下的無人機出口管控標準，並呼籲中國等其他國家效仿。汪表示，這是美國奉行單邊主義、背信棄義的又一個具體例證。

汪文斌指出，中方注意到有關消息。美國政府不顧「飛彈及其科技控制制度」其他成員國關切，單方面放鬆無人機出口管控標準，這是美國奉行單邊主義、背信棄義的又一個具體例證。

他表示，多年來，美方作為世界頭號軍火商，在世界各地大肆傾銷軍火，嚴重破壞國際和地區的和平穩定，甚至通過軍火交易露骨干涉其他國家內政，謀求一己私利。不僅如此，美方還以自己的標準為國際標準，動輒對其他國家的正當軍貿說三道四，橫加干涉。「我不認為美方的這種行徑有什麼值得其他國家效仿的」。