陸外交部：美放寬無人機出口管控標準，是背信棄義例證

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（新浪新聞網）
大陸外交部發言人汪文斌。（新浪新聞網）

大陸外交部發言人汪文斌在28日主持例行記者會時有記者提問：美國白宮24日發表聲明稱，美方决定放寬「飛彈及其科技控制制度」（MTCR）管控清單中對於飛行時速800公里以下的無人機出口管控標準，並呼籲中國等其他國家效仿。汪表示，這是美國奉行單邊主義、背信棄義的又一個具體例證。

汪文斌指出，中方注意到有關消息。美國政府不顧「飛彈及其科技控制制度」其他成員國關切，單方面放鬆無人機出口管控標準，這是美國奉行單邊主義、背信棄義的又一個具體例證。

他表示，多年來，美方作為世界頭號軍火商，在世界各地大肆傾銷軍火，嚴重破壞國際和地區的和平穩定，甚至通過軍火交易露骨干涉其他國家內政，謀求一己私利。不僅如此，美方還以自己的標準為國際標準，動輒對其他國家的正當軍貿說三道四，橫加干涉。「我不認為美方的這種行徑有什麼值得其他國家效仿的」。

飛彈 外交部 白宮

延伸閱讀

美眾議員提案修正對台交往限制 外交部關注審議

農地無人機「黑飛」亂噴藥 防檢局：與地方強化查緝

全球大國角力 陸頂尖科技企業海外業務前景迷茫

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

相關新聞

港媒：港府以疫情升高為由 擬延後立法會選舉

在疫情升高及潛在政治考量下，數家香港媒體今天報導，港府將決定延後原訂9月6日舉行的立法會議員選舉。其中有報導指出，港府將...

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

香港大學今日召開會審議是否保留「占中」發起人、香港大學法律系副教授戴耀廷的教職，據港媒香港電台稍早報導，消息指出港大校委會以...

大陸國家衛健委：將提供香港防疫一切必要支持和協助

香港政務司司長張建宗日前透露，香港特首林鄭月娥早前已向中央政府提出三項請求，包括協助提升檢測能力、採購疫苗，以及協助特區...

港府：據北京指示 暫停與英、加、澳刑事互助協議

大陸外交部今日表示，港府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。今日晚間，港府發布新聞稿，表示港府按北京...

唯一一位候選人 金立群當選亞投行第二任行長

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第五屆理事會年會28日舉行，現年71歲的金立群獲選為亞投行第二任行長，新任期將於2021年...

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

美國國務卿龐培歐日前在推特上表示，「南海不是中國的海上帝國，中國違反國際法」，對此，大陸外交部發言人汪文斌今（28）日在...

斂財、收賄違反8規定 河北省原副省長張和被開除中共黨籍

據中共中央紀委國家監委網站消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對河北省原省委常委、副省長張和嚴重違紀違法問題進行...

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

大陸外交部今（28）日表示，香港特區政府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。

中國副總理胡春華最近很活躍 再有新兼職

中國國務院副總理胡春華最近公開活動頻繁，頗受媒體注意。而官方日前公布建立2個新的部際聯席會議制度，其中「國務院推進貿易高...

香港行政會議召集人：遭美資銀行關閉帳戶

英國《金融時報》引述香港行政會議召集人陳智思表示，外資銀行正拒絕香港特區高層官員的帳戶，這些官員已愈來愈難在外資銀行開戶...

全民發1萬港元 部分香港市民明提早收錢

因應疫情，香港推出紓困措施，向成年永久居民每人發放現金1萬港元。香港特區政府今（28）日宣布，按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在7月18日或之前登記的第二批合資格市民（1956年至...

美關領館解雇中員工 胡錫進：補償給不足

美國駐成都總領館按中方要求於27日關閉後，中國鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進即在微博爆料，稱「該領館有一批中方雇員，美方突然解雇他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。」

熱門新聞

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

吉林奇書《平安經》爆紅 網民諷：可以出一本《馬屁精》

影／大陸公布殲15艦載機 首次完成夜間空中加油

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。