大陸國家衛健委：將提供香港防疫一切必要支持和協助

香港政務司司長張建宗日前透露，香港特首林鄭月娥早前已向中央政府提出三項請求，包括協助提升檢測能力、採購疫苗，以及協助特區政府儘快在亞洲博覽館內建立方艙醫院。中共國家衞健委28日晚回應指出，大陸國家衞健委將在中央統籌部署和指揮下，應香港特區政府抗擊疫情需求，提供一切必要的支持和協助。

張建宗日前透露，行政長官林鄭月娥早前向中央政府提出三項呈請，他引述指，中央政府高度關心香港，會全力支持香港抗疫，並已同意派出一支專家隊來港負責方艙醫院的硬件籌備工作，但不涉及醫療人員，而港版「方艙醫院最多可提供約2000張床位。

國家衞健委對香港大公文匯網表示，該部門一直高度關注近期香港新冠肺炎疫情情況，及時與廣東省分別啟動了粵港澳突發公共衞生事件應急機制，加強疫情信息通報。7月24日，大陸衞健委與香港特區政府食物及衞生局、澳門特區政府社會文化司共同舉辦新冠肺炎疫情防控特別視頻會議，廣東省衞生健康委派員參會。內地與港澳專家就「方艙醫院」建設和管理、核酸檢測等議題深入研討，加強技術交流和經驗分享。

大陸國家衞健委稱，將繼續與特區政府衞生行政部門保持緊密溝通，在中央統籌部署和指揮下，應香港特區政府抗擊疫情需求提供一切必要支持和協助。