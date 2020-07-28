港府：據北京指示 暫停與英、加、澳刑事互助協議

大陸外交部今日表示，港府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。今日晚間，港府發布新聞稿，表示港府按北京的指示，暫停履行港加、港澳與港英的刑事司法協助協定。

大陸外交部發言人汪文斌今在例行記者會上表示，加拿大、澳洲和英國以大陸制定港版國安法為藉口，單方面宣布暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定。陸方決定，香港暫停港加、港澳、港英移交逃犯協定，同時決定，香港特區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。

港府發言人說，一直以來，港府在北京的授權和協助下，以互助互惠原則，依法與加拿大、澳洲及英國在移交逃犯協議和刑事司法協助協議的框架下進行緊密和有效的執法合作。

港府發言人表示，縱然港加、港澳與港英的刑事司法協助協定暫停運作，但香港具備完備的司法互助和移交逃犯合作機制，港府會一如既往，秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作。