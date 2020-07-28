聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
「占中」發起人戴耀廷。圖／取自戴耀廷臉書
「占中」發起人戴耀廷。圖／取自戴耀廷臉書

香港大學今日召開會審議是否保留「占中」發起人、香港法律系副教授戴耀廷的教職，據港媒香港電台稍早報導，消息指出港大校委會以18票對2票，通過解僱戴耀廷。戴耀廷對此表示，這標誌香港學術自由的終結。

戴耀廷去年因為「占中案」被判監，港大展開紀律程序檢討戴耀廷去留，今日召開會議。而港媒香港電台報導，港大校委會通過解僱戴耀廷。

戴耀廷在臉書上表示，「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。這標誌香港學術自由的終結」。

戴耀廷說，香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。「若仍有疑問『一國一制』是否已臨到香港，我的個案應足以釋疑。」

戴耀廷表示，他非常感謝香港大學培育其成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者。「當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。我有信心在未來，會見到一所自由的港大重生。」

香港 戴耀廷 港大

延伸閱讀

遭港大決議解雇 「占中三子」戴耀廷：外部勢力找代理人所為

疫情嚴峻 香港連續七日新增確診破百

港媒：港府以疫情升高為由 擬延後立法會選舉

疫情不斷升溫！香港新增106例確診病例 連續7日新增破百

相關新聞

港媒：港府以疫情升高為由 擬延後立法會選舉

在疫情升高及潛在政治考量下，數家香港媒體今天報導，港府將決定延後原訂9月6日舉行的立法會議員選舉。其中有報導指出，港府將...

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

香港大學今日召開會審議是否保留「占中」發起人、香港法律系副教授戴耀廷的教職，據港媒香港電台稍早報導，消息指出港大校委會以...

港府：據北京指示 暫停與英、加、澳刑事互助協議

大陸外交部今日表示，港府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。今日晚間，港府發布新聞稿，表示港府按北京...

唯一一位候選人 金立群當選亞投行第二任行長

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第五屆理事會年會28日舉行，現年71歲的金立群獲選為亞投行第二任行長，新任期將於2021年...

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

美國國務卿龐培歐日前在推特上表示，「南海不是中國的海上帝國，中國違反國際法」，對此，大陸外交部發言人汪文斌今（28）日在...

斂財、收賄違反8規定 河北省原副省長張和被開除中共黨籍

據中共中央紀委國家監委網站消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對河北省原省委常委、副省長張和嚴重違紀違法問題進行...

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

大陸外交部今（28）日表示，香港特區政府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。

中國副總理胡春華最近很活躍 再有新兼職

中國國務院副總理胡春華最近公開活動頻繁，頗受媒體注意。而官方日前公布建立2個新的部際聯席會議制度，其中「國務院推進貿易高...

香港行政會議召集人：遭美資銀行關閉帳戶

英國《金融時報》引述香港行政會議召集人陳智思表示，外資銀行正拒絕香港特區高層官員的帳戶，這些官員已愈來愈難在外資銀行開戶...

全民發1萬港元 部分香港市民明提早收錢

因應疫情，香港推出紓困措施，向成年永久居民每人發放現金1萬港元。香港特區政府今（28）日宣布，按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在7月18日或之前登記的第二批合資格市民（1956年至...

美關領館解雇中員工 胡錫進：補償給不足

美國駐成都總領館按中方要求於27日關閉後，中國鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進即在微博爆料，稱「該領館有一批中方雇員，美方突然解雇他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。」

新西蘭暫停與香港引渡協議 限軍用技術出口

（德國之聲中文網）為回應《港區國安法》，新西蘭周二（28日）宣布暫停與香港之間的引渡協議，將出口到香港的軍用和軍民兩用貨品及技術視作輸往中國內地，同時更新旅游警示，提醒國民國安發帶來的風險。

熱門新聞

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

長江今年最大洪水 過境重慶

吉林奇書《平安經》爆紅 網民諷：可以出一本《馬屁精》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。