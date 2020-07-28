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遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結
香港大學今日召開會審議是否保留「占中」發起人、香港法律系副教授戴耀廷的教職，據港媒香港電台稍早報導，消息指出港大校委會以18票對2票，通過解僱戴耀廷。戴耀廷對此表示，這標誌香港學術自由的終結。
戴耀廷去年因為「占中案」被判監，港大展開紀律程序檢討戴耀廷去留，今日召開會議。而港媒香港電台報導，港大校委會通過解僱戴耀廷。
戴耀廷在臉書上表示，「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。這標誌香港學術自由的終結」。
戴耀廷說，香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。「若仍有疑問『一國一制』是否已臨到香港，我的個案應足以釋疑。」
戴耀廷表示，他非常感謝香港大學培育其成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者。「當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。我有信心在未來，會見到一所自由的港大重生。」
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