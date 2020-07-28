唯一一位候選人 金立群當選亞投行第二任行長

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第五屆理事會年會28日舉行，現年71歲的金立群獲選為亞投行第二任行長，新任期將於2021年1月16日開始。

《澎湃新聞》報導，今年5月19日，大陸財政部長劉昆以亞投行中國理事身分，提名亞投行現任行長金立群為亞投行第二任行長中方候選人。金立群也因而成為唯一的一位候選人。

亞投行是大陸國家主席習近平於2013年10月提議建立，並於2015年12月25日成立。2016年1月16日至17日，亞投行在北京舉行開業儀式暨理事會、董事會成立大會，選舉金立群擔任首任行長，任期五年。

報導指出，目前亞投行成員已由開業時的57個增至102個，覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲等六大洲；共批准87個貸款專案，總金額達196億美元。

金立群自2016年1月16日起擔任亞投行首任行長兼董事會主席。1978年金立群考入北京外國語學院，獲英美文學專業碩士學位；先後在美國喬治華盛頓大學和波士頓大學經濟系研究生院學習。擁有高級經濟師職稱。