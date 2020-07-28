回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。 美聯社
大陸外交部發言人汪文斌。 美聯社

美國國務卿龐培歐日前在推特上表示，「南海不是中國的海上帝國，中國違反國際法」，對此，大陸外交部發言人汪文斌今（28）日在例行記者會上表示，美國不是南海問題當事國，南海不是美國的夏威夷。

汪文斌說，近來龐培歐多次在南海問題上發表攻擊、抹黑中國大陸的言論。我們不禁要問，美方一些政客是否正試圖在南海挑起事端？

他表示，大陸的南海政策沒有變化，保持連續性、穩定性，一貫嚴肅認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大自己的主權聲索，堅持在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，透過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭端。同時也始終恪守《南海各方行為宣言》規定，願同東協國家一道，推進南海行為準則磋商，爭取儘早達成大陸和東協國家共同遵循的行為準則。

汪文斌表示，龐培歐口口聲聲要按國際法行事，但大家都知道，美國是慣於借維護國際法之名，行謀取一己私利之實，對國際法合則用、不合則棄，是美國一貫立場。就拿美國退群毀約這件事來說，美方已經退出十多個國際條約和國際組織，堪稱退群世界冠軍。2001年以來，美國對伊拉克、利比亞、敘利亞等國發動戰爭和軍事行動，造成80多萬人死亡，數千萬人流離失所。

他強調，在南海搞軍事化、製造地區局勢緊張的，不是中國大陸，恰恰是美國。根據公開報導，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。本月15日至今，美軍機已連續12天抵近南海偵查。美國近日又把雙航母艦隊開到這裡，還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂。這不利於地區的和平與穩定，也不符合包括所有南海沿岸國的利益，美方究竟是否有什麼不可告人的目的，他們有必要說清楚。

汪文斌說，美國不是南海問題當事國，不是《聯合國海洋法公約》締約國，卻一再拿南海問題說事，公然違背其在南海主權問題上不持立場的承諾，實際上是蓄意離間中國大陸與東協國家關係，挑撥矛盾，企圖製造一張遏制中方的新牌。

他表示，南海不是美國的夏威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有愛好和平的人士都不會答應。

龐培歐

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