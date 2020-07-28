斂財、收賄違反8規定 河北省原副省長張和被開除中共黨籍

據中共中央紀委國家監委網站消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對河北省原省委常委、副省長張和嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。以違反「中央八項規定」，貪錢斂財，大肆收受禮品、禮金等理由，决定給予張和開除黨籍處分，按四級調研員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

該網站稱，經查，張和喪失理想信念，背離初心使命，紀法意識淡漠，無視「中央八項規定」精神，違規出入私人會所接受宴請；對黨不忠誠、不老實，在組織函詢時不如實說明問題；破壞黨的選人用人制度，違規選拔任用幹部；貪錢斂財，大肆收受禮品、禮金；家教不嚴，縱容、默許親屬利用其職務影響謀取私利。

張和嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律並構成職務違法，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。同時，鑒於張和能够主動交代組織未掌握的違紀違法問題，上交全部違紀違法所得，認錯悔錯態度較好，對其可予從寬處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，决定給予張和開除黨籍處分，按四級調研員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

張和，男，漢族，1950年12月生，河北遷西人，河北師範大學數學系畢業，曾任唐山市市長、唐山市委書記、省政府副省長等職。