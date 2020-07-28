陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

大陸外交部今（28）日表示，香港特區政府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。

大陸外交部發言人汪文斌今在例行記者會上表示，加拿大、澳洲和英國以大陸制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣布暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉大陸內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，一直以來，香港特區在中央政府的協助和授權下，根據基本法在協定框架下向加方、澳方和英方提供積極協助。加方、澳方和英方將對港司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害香港特區與加拿大、澳洲和英國之間開展司法合作的基礎，偏離了司法合作維護正義和法治的宗旨。

汪文斌宣布，中方決定，香港特區暫停港加、港澳、港英移交逃犯協定，同時決定，香港特區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。