香港行政會議召集人：遭美資銀行關閉帳戶

英國《金融時報》引述香港行政會議召集人陳智思表示，外資銀行正拒絕香港特區高層官員的帳戶，這些官員已愈來愈難在外資銀行開戶。

陳智思對《金融時報》透露，早前接獲銀行來信稱不想和他有生意往來，並退回金錢；他相信這情況不止發生在他身上，還有其他港府官員也遇上被銀行拒絕的情況。

陳智思今接受香港電台訪問時，承認被美國一家銀行要求取消戶頭，但表示自己在美國仍有其他戶頭並未受到影響，相信這次事件與個別銀行如何處理涉及政治人物戶頭政策有關。

被問及是否與美國有可能制裁香港官員及政治人物的措施有關，他表示，有關的收緊制裁未出現，不知道真正影響，在還沒出現制裁消息前，因政治人物身分開戶，已要面對很多額外的審批，在港版國安法前已經出現，至於將來是否會有額外情況，至今仍無人知。

陳智思稱，一年多前在美國一家銀行開戶，在今年3月收到通知要關閉戶頭，戶頭內的錢在4月時已收回，銀行方面沒有解釋原因，但估計與他是高知名度政治人物的身分有關。

他說，全球所有銀行及監管機構都檢視客戶的身分，相信有關銀行在他開戶時不知道他是政治人物的身分，後期內部審查時才發現，決定不想讓他開戶。

陳智思強調，高知名度政治人物開戶要審查的情況，在過去4至5年已經存在，全世界都相關要求，不覺得是一回事，但他表示，制裁則是另一回事，不過制裁仍未發生，也未知會如何做。

被問到事件會否影響商界人士從政，他表示，自從有關政策出現後，對擔任公職的人來說是壓力。