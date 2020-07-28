全民發1萬港元 部分香港市民明提早收錢

因應疫情，香港推出紓困措施，向成年永久居民每人發放現金1萬港元。香港特區政府今（28）日宣布，按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在7月18日或之前登記的第二批合資格市民（1956年至1970年出生者）將於明（29）日開始收到款項或領取支票通知，較原訂的8月3日提早五天，共涉及約35.6萬人。

港府表示，該年齡組別人士如在7月19日或之後遞交登記表格，會在登記後約兩星期收到款項或領取支票通知。

截至昨（27）日，港府現金發放計劃已向接近550萬名合資格市民發出款項或領取支票通知。政府發言人提醒，銀行會在發放款項後盡快向市民發出簡訊等通知，因此市民無須急於到銀行分行或理財中心查閱戶口結餘。市民也有充裕時間到郵政局領取支票，無須急於在頭一兩天到郵政局領取支票。