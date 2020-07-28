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港警破獲跨國詐騙集團 被捕者電腦藏20億人資料
香港警方會同新加坡警方偵破跨國釣魚電郵詐騙集團，逮捕5人當中，包括兩名摩洛哥男子及3名香港女子，並凍結港幣85萬元資產。駭人聽聞的是，在被捕者的電腦中，找到20億人的個資。
綜合港媒報導，香港商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，早前收到新加坡通知，於是展開調查，發現犯罪分子假扮網路商家，誘使受害人透過釣魚電郵下載附件或開啟超連結，輸入信用卡資料，再利用這些資料購買昂貴產品轉售圖利，牽涉150宗交易，涉款港幣130萬元。
她表示，已確認21名新加坡市民的信用卡被盜用及有損失，而被盜用的信用卡卡主來自不同國家和地區，包括美國及香港，不排除有更多受害人。
鄭麗琪說，在被捕人士的電腦找到20億人的個人資料，包括電郵地址、姓名及電話等，來自全球40多個國家和地區，相信詐騙集團就是利用這些電郵地址，再套取受害人的信用卡資料。
這次是香港警方首次偵破這類國際詐騙集團，由於每個受害人的資料只會被使用一至兩次，受害人容易忽略，這類型的案件也有上升趨勢，因此不排除有更多受害人。
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