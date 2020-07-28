控選舉主任錯誤詮釋 黃之鋒：無意推動民主自決

前香港眾志秘書長黃之鋒昨天表示無意推動「民主自決」，也無意藉外國力量對中國和香港施壓；他說自己清楚港區國安法條文，不會違法，但選舉主任選擇性引述他的言論主張，做了錯誤詮釋。

此外，再有已報名立法會選舉的參選人收到選舉主任信件，要求回覆對政治議題的立場，包括參選九龍西的民協何啟明及社民連岑子杰、參選新界西的熱血公民鄭松泰，以及參選批發及零售界的張秀賢等四人；公民黨立法會參選人譚文豪和林瑞華，也接獲選舉主任信件，眾人要在今天回覆。

黃之鋒27日在臉書刊出回覆選舉主任的28點內容。他表示，自己不同意選舉主任指他仍有意繼續推動香港眾志的「民主自決」主張以及「港獨」是選項之一的說法。他說，香港眾志1月已通過決議更改組織章程，不再追求「民主自決」；且香港眾志解散後，他也無意圖、也不可能作出實際行動，繼續推動這個組織的主張。

對於選舉主任質疑黃之鋒沒有簽署擁護「基本法」和效忠香港特區的確認書，他指出，選舉管理委員會16日的聲明表示，確認書「並非提名表格」的一部分，候選人可「自願」遞交。

針對是否有意繼續請求美國落實對香港的制裁，或請求其他外國政府推動「香港人權民主法」等法律，黃之鋒都予以否認。他說，自己沒有能力、也沒有意圖借助外國力量對中國、香港施壓，也從未借助外國力量在香港從事政治活動。黃之鋒強調他清楚「港區國安法」條文的要求，不會做出違法行為。

他最後表示，選舉主任「多番選擇性地引述我的個人言論及聲明，顯然錯誤詮釋我的個人主張」，並指選舉主任查問候選人政治立場、審視候選人言行，以決定是否限制參政權的作法，「絕對有違公平民主選舉的準則」。

另據香港電台報導，岑子杰、何啟明及張秀賢都被問到，他們曾聯署聲明指《港版國安法》會摧毀一國兩制，是否原則上反對此法例、反對香港特區履行維護國家安全的憲制責任，以及是否會否決所有政府向立法會提出的法案、議案及財政預算案。

岑子杰又被指曾在沙田區議會上，動議反對《國歌法》恢復二讀，質疑是否顯示他無意真正及忠誠地擁護《基本法》。張秀賢同時被指在公開場合表示曾出訪英國，促請對方參考美國《香港人權與民主法案》，詢問他是否希望借助外國力量向中國及香港施壓。

鄭松泰則被問到，他曾被裁定侮辱區旗及國旗罪成，要求他解釋事件。

譚文豪和林瑞華，被要求回應是否支持美國制裁特區政府官員、及否決預算案以爭取訴求等言論的立場。