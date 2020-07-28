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陸駐紐西蘭使館︰強烈不滿紐西蘭暫停與香港引渡協議

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸駐紐西蘭使館表示，強烈不滿紐西蘭暫停與香港引渡協議。（取自使館官網）
中國大陸駐紐西蘭使館表示，強烈不滿紐西蘭暫停與香港引渡協議。（取自使館官網）

紐西蘭宣布暫停執行與香港的引渡協議，並改變對香港出口敏感商品的政策，所有軍事、軍民兩用物品及技術出口，將採取與中國大陸同樣的措施；同時又更新旅遊建議，提醒國民在香港可能觸犯港版國安法的風險。

據香港電台報導，中國大陸駐紐西蘭使館發言人對此表示強烈不滿和堅決反對，批評有關決定嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，又說任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，敦促紐西蘭立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對兩國關係造成進一步損害。

發言人重申，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，有利於香港繁榮穩定。

香港 港版國安法 紐西蘭

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