洩洪？內澇？安徽巢湖撤1.4萬人

安徽省巢湖市柘皋鎮政府27日表示，受強降雨影響，巢湖支流柘皋河水位上漲，鎮內7條街道被淹。截至27日晚間，當地已疏散轉移1萬4000多人，集中救援7600餘人。湖南省則因長江來水加大、強降雨之故，洞庭湖標誌性的岳陽市城陵磯水文站27日晚間8時水位高達34.7公尺，超過保證水位0.15公尺，是城陵磯站本世紀以來第二高水位，僅次於2002年的34.91公尺。

據新京報報導，巢湖柘皋鎮內街道積水已將沿街居民樓一樓大門淹沒大半，有居民划船在街道間穿行。鎮民陳先生表示，因家中被淹，他和妻女目前搬到鎮內高處的酒店居住，每日房費100多元，目前家中仍有積水。據陳先生回憶，19日凌晨，他所住的小區一樓家中突然出現大量積水，他將妻子和女兒轉移至親戚家，返回時水位已有一公尺多高，「水漲得特別迅速，家裡的家具、電動車全都沒辦法拿走」。

柘皋鎮鎮長劉磊表示，當地是因為短時強降雨引發的內澇，網傳「洩洪」說法為謠言。他說，流經本鎮的柘皋河為巢湖支流，在巢湖水位持續高位運行的情況下，本月17日至22日又出現短時強降雨，數日內降下236公釐水量，周邊多個鄉鎮的雨水向柘皋河匯集，因此在柘皋鎮地勢低窪處引發內澇，「目前鎮內積水仍有1公尺多高。」

另據新華社報導，湘中以北多地從26日以來再次遭強降雨襲擊，最大的24小時點降雨量出現在湖南省益陽市安化縣江南鎮洞市，高達204公釐，導致湖南四大河流之一的資江中下游水位快速上漲，部分河段超過警戒水位；加上三峽水庫出庫流量受長江第三號洪水而加大，洞庭湖水位上漲速度加快，環洞庭湖區大部分站點的水位仍在警戒水位以上，其中東洞庭湖的城陵磯站、南洞庭湖的沅江站水位上漲較快，均已超過保證水位。

湖南省水利廳27日18時發布洪水橙色預警，對環洞庭湖各地發出警示，城陵磯站水位還將持續上漲，超保證水位幅度還會繼續增加，洞庭湖防洪形勢會更為嚴峻。