長江最大洪水過境重慶 磁器口商鋪被淹、兩江航運暫停

中國今年長江第三號洪水日前在上游形成，水利部長江水利委員會水文局發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警。寸灘水文站27日首次出現超警戒水位，也標誌著長江上游今年以來最大洪水過境重慶主城，當天上午10時許，位於嘉陵江邊的磁器口古鎮水位達到184.07公尺，超出警戒水位3公尺多，臨江地勢低的數十家商鋪已被淹沒。

古鎮管委會應急辦主任趙家平說，管委會已啟動應急響應，在洪水到來前安排臨近區域的商戶和居民提前撤離。

根據重慶市水文監測總站消息，重慶七條次中小河流水位超出警戒線，27日上午8時，長江寸灘站水位180.85米，超過警戒水位0.35公尺，這是今年以來該水文站首次出現超警戒水位。在長江、嘉陵江交匯的朝天門水域，11時江水已經淹沒重慶地標建築朝天門180平台，水位達到朝天門門洞中部，朝天門碼頭被洪水淹沒，為確保通航安全，海事部門已發布水上交通安全橙色預警並實施交管，禁止所有船舶在長江幹線界石盤至觀音灘、嘉陵江黃花園大橋至朝天門水域間航行，重慶「兩江遊」觀光輪船和往來兩江四岸的渡輪也暫停，沿江物流市場也被水淹，當地社區在附近路段入口拉起警戒線，義工勸阻市民下河游泳玩水。

受強降雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及長江上游幹流、三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲至每秒5萬立方公尺。

緊靠長江的重慶菜園壩建材市場和水果市場，已被不斷上漲的江水淹沒，水深達到店舖一層。濱江路行道樹已被淹入水中，只有樹冠露出水面。

「這是長江上游和嘉陵江今年的最大洪水。」重慶市防汛抗旱指揮部副指揮長冉進紅說，目前長江重慶主城段流量和水位仍在持續上漲，預計最高水位將出現在27日深夜。

針對洪峰過境，重慶市應急局發布江河洪水三級預警、啟動防汛四級應急響應，要求各區縣以及市防指有關成員單位高度關注雨水情，尤其是長江、嘉陵江、烏江漲水變化，加強巡查值守，疏散轉移受威脅區域民眾；27日亦派出11個工作組應對洪峰過境檢查督導工作。