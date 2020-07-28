孟晚舟引渡案 中諷加被美利用、火中取栗

針對中國電信設備巨頭華為首席財務長孟晚舟引渡案，中國外交部發言人汪文斌27日稱，美方濫用加美引渡條約、為了打壓中國高科技企業和華為公司所一手炮製的嚴重政治事件。加拿大為美方火中取栗，實際上是被美方利用。

環球時報報導，加拿大日前公布孟晚舟的律師向法院提交的證據資料主張，美國起訴孟晚舟涉嫌銀行欺詐的關鍵證據存在重大遺漏和刻意隱瞞，美方有意誤導加政府和法院。孟晚舟案的引渡程序已被「毒化」，毫無公正性可言。

汪文斌對此表示，加拿大政府有必要向公眾解釋美方提供的證據存在的問題，當然，聽說美方正阻撓加拿大政府這麼做。

汪文斌認為，加方應美方要求無理拘押孟晚舟，導致當前中加關係陷入困難。加拿大為美方火中取栗，實際上是被美方利用，是以加拿大公眾的利益為代價，為美國少數政客的政治目的和美國企業的商業利益服務。

「孟晚舟事件拖得越久，對中加關係的危害就越大。」汪文斌稱，希望加方充分認清美方政治圖謀，盡快妥善解決孟晚舟事件，消除中加關係發展的障礙，以實際行動推動兩國關係重新回到正軌。