美關領館解雇中員工 胡錫進：補償給不足

美國駐成都總領館按中方要求於27日關閉後，中國鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進即在微博爆料，稱「該領館有一批中方雇員，美方突然解雇他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。」

BBC報導，美國駐成都總領館成立於1985年，覆蓋了中國西南地區的多個省份，包括長期以來面臨獨立壓力的西藏自治區。領事館的200多名雇員中，大部分是中國本地雇用的員工。

中國官方英文媒體CGTN 27日稱，有要求匿名的美國駐成都總領館員工表示，一些中國員工「將被解雇」，他們現在正與領事館交涉解聘方案。

對此，美國駐華大使館尚未對此作出回應。

胡錫進在文中說：「中美關係惡化會讓兩邊都有一些人失去工作，這很讓人遺憾。美駐成都總領館是美國政府機構，在遣散當地雇員時理應善待他們，展現美國政府的人文關懷和他們對外派機構駐在國勞動法的遵守，同時也要信守之前對那些雇員的承諾。那些雇員雖是中國人，但他們長期服務於美國的外交機構，是對美方做了貢獻的。現在突然失去工作，他們有權利獲得應有補償，畢竟這個雇主是富裕的美國政府，而非一個資不抵債的破產戶。」

他還說：「美駐成都總領館這就走了，別帶著欠當地雇員補償金的名聲走，給當地留個好印象吧。」

另據澎湃新聞報導，美領館人員撤離之後，領事館標牌均已被遮擋，館外武警崗亭已空置，附近執勤人員全部身著白襯衣，公安特警仍在外圍警戒執勤。然而，仍有大批民眾前往圍觀「打卡」。

由於「打卡」民眾瞬間湧入，一時間，美領館對面的人行通道擁擠不堪，許多人聚集在美領館外拍照，還有人舉起五星紅旗、寫著「中國萬歲」等字樣的牌子喝彩。鄰近領館的商舖老闆認為，儘管美領館已經關閉，但這裡已經火了，前來參觀的人短時期內應該是只增不減。