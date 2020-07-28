新西蘭暫停與香港引渡協議 限軍用技術出口

（德國之聲中文網）為回應《港區國安法》，新西蘭周二（28日）宣布暫停與香港之間的引渡協議，將出口到香港的軍用和軍民兩用貨品及技術視作輸往中國內地，同時更新旅游警示，提醒國民國安發帶來的風險。

外長彼得斯 （Winston Peters）在聲明中表示，中國通過《港區國安法》違反法治原則，破壞一國兩制，違背對國際社會的承諾，新西蘭須對此作出適度和慎重的回應。

他指出，新西蘭不能再相信香港司法系統獨立於中國，「若中國未來恪守一國兩制，我們到時候可以重新考慮這一決定」。

五眼聯盟全叫停

新西蘭是「五眼聯盟」成員之一，此前加拿大、澳洲和英國已宣布暫停與香港之間的引渡協議，美國也簽署《香港自治法》及一項行政命令，可終止與港有關協定。

根據香港律政司官方網站，截至今年4月22日，香港與全球19國簽訂移交逃犯協議且已生效，包括澳洲、加拿大丶捷克丶芬蘭、德國丶印度丶印尼丶愛爾蘭丶韓國丶馬來西亞丶荷蘭丶新西蘭、菲律賓丶葡萄牙丶新加坡丶南非丶斯裡蘭卡丶英國、美國。

《港區國安法》管制範圍擴及全球，非香港永久居民在中國境外也有可能觸犯該法，引發國際憂慮。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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