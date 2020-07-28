聽新聞
test
0:00 / 0:00
新西蘭暫停與香港引渡協議 限軍用技術出口
（德國之聲中文網）為回應《港區國安法》，新西蘭周二（28日）宣布暫停與香港之間的引渡協議，將出口到香港的軍用和軍民兩用貨品及技術視作輸往中國內地，同時更新旅游警示，提醒國民國安發帶來的風險。
外長彼得斯 （Winston Peters）在聲明中表示，中國通過《港區國安法》違反法治原則，破壞一國兩制，違背對國際社會的承諾，新西蘭須對此作出適度和慎重的回應。
他指出，新西蘭不能再相信香港司法系統獨立於中國，「若中國未來恪守一國兩制，我們到時候可以重新考慮這一決定」。
五眼聯盟全叫停
新西蘭是「五眼聯盟」成員之一，此前加拿大、澳洲和英國已宣布暫停與香港之間的引渡協議，美國也簽署《香港自治法》及一項行政命令，可終止與港有關協定。
根據香港律政司官方網站，截至今年4月22日，香港與全球19國簽訂移交逃犯協議且已生效，包括澳洲、加拿大丶捷克丶芬蘭、德國丶印度丶印尼丶愛爾蘭丶韓國丶馬來西亞丶荷蘭丶新西蘭、菲律賓丶葡萄牙丶新加坡丶南非丶斯裡蘭卡丶英國、美國。
《港區國安法》管制範圍擴及全球，非香港永久居民在中國境外也有可能觸犯該法，引發國際憂慮。
李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）
© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言