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崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸央視前主持人、前中共全國政協委員崔永元。（騰訊微信）
大陸央視前主持人、前中共全國政協委員崔永元。（騰訊微信）

中共今天關閉美國駐成都總領事館，大陸網友一片叫好。前大陸央視主持人崔永元則在視頻呼籲，「千萬不要去給好戰者跳腳助威，中國人民是熱愛和平的！」

他說，「過去呢，小時候聽這個遊行啊，聚會呀，國家領導人站在天安門城樓上啊，都會說中國人民是熱愛和平的。好像抗美援朝打的熱鬧的時候，我們都在重複這句話。現在有了網路工具，有了微博、微信，各種各樣的聲音就非常嘈雜。有的人的言論就在給美國人遞刀子，我要造1000個核彈頭兒跟你打仗，這就叫刀子。」

崔永元說，「這些人是真不負責任。有個大校，說要跟美國打，中國付出沿海的這些都市，但是美軍在海外的基地也會被中國摧毀。天哪，你是多大的官兒啊？什麼叫付出沿海的這些都市啊？那裡頭住著老百姓呢，一個都市都是兩千萬三千萬幾百萬那麼多人呢，人家過著幸福的生活呢，你個破嘴一哆嗦啊，就都給付出去了」。

「這兩天一個在百家講壇的那個人，他網上言論說，中國要死十億人，這個戰爭中國還剩4億人，在全世界還排第二呢，美國要死3億人，那它還有人嗎？什麼人呢，什麼腦子？這腦子能不能打開看看，裡面兒藏的都是豬糞啊。你能把一個國家10億人口送到這戰爭的磨盤上去，就憑你啊？你說這不是給美國遞刀的什麼是給美國遞刀的？」

過去這些聲音是發不出來的，現在有網路了，他們很容易發出來。把這個加上字幕，讓外國人看了，他們就知道中國人是一群好戰分子。這種胡言亂語底下，都會有大批的支持者，就是我們說的那種民族主義者、民粹主義者。再說直白一點兒吧，就是腦殘和五毛。他們覺得打仗就是打電子遊戲，他們覺得這個國家死10億人，沒關係，一鼓勵，一生，就收回來了。

崔永元表示，「戰爭不光是財產的代價，更重要的就是生命的代價，所以不能輕言戰爭。我覺得我們這些看客兒，圍著的看客，也不要給這種人叫好，叫好就證明我們同意他們的聲音；就意味著我們也對戰火中失去這些人的生命、失去親人的生命，不當回事兒；叫好也證明我們是好戰分子」。

崔永元最後表示，「千萬不要，千萬不要去給他們跳腳助威，真的，把那句大話我再重複一遍：中國人民是熱愛和平的！」

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