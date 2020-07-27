立法會DQ潮前奏？ 港府七問黃之鋒立場

（德國之聲中文網）香港立法會選舉將於9月初舉行，提名期尚餘一周，至少12名已報名的民主派參選人先後收到選舉主任信件，須交代對國安法丶外國制裁丶港獨等立場，被外界視作為DQ（取消參選資格）民主派鋪路。

收到選舉主任來信的參選人，包括公民黨楊岳橋丶郭家麒丶郭榮鏗丶鄭達鴻，「抗爭派」黃之鋒丶袁嘉蔚丶劉頴匡丶梁晃維丶張昆陽丶何桂藍，會計界梁繼昌及熱血公民鄭錦滿。

選舉主任要求他們在24小時內回信，稱會考慮參選人的回覆決定提名是否有效，多人要求延遲回覆期限遭拒。

黃之鋒：更像羅織違國安法罪名

其中，被視為「DQ高危」的黃之鋒26日接獲選舉主任蔡敏君來信，要求他交代是否仍推動已解散的香港眾志「民主自決」主張丶對港版國安法立場丶是否會用議員身份借助外國力量對中港施壓等。信中列出7大問題和10個附件，黃形容「篇幅長度為眾多參選人之冠，充分反映政權巨細無遺的政治審查」。

黃之鋒27日在facebook指徵詢法律意見後，已提交28點詳盡的書面回覆，重申自己無能力及無意圖借助外國力量對中港施壓，他一直積極推動國際社會支持中央政府實踐《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策，又指自己反對現行港區國安法，但不反對香港根據《基本法》在一國兩制丶高度自治方針下履行維護國家安全的憲制責任。

黃批評，選舉主任先入為主地指控他借助外國力量，刻意忽略眾志半年前已改動宗旨不再主張自決，似要為其羅織違反國安法罪名，多於核實參選資格。他形容自己在撰寫回信的過程中，「似是被國安公署邀約錄取書面供詞，而非單純爭辯提名是否有效，絕不排除這份答辯文件，將會成為日後國安審查的關鍵」。

國安法成必答題

港府在2016年第六屆立法會選舉首次引入「反港獨確認書」，取消多名主張港獨的本土派人士參選權，開啟DQ慣例。本屆選舉主任的查詢新增國安法丶外國勢力等「必答題」。

參選新界東地方選區的前記者何桂藍，被選舉主任問到其7月15日在facebook「抗爭派立法會參選人立場聲明」中「義無反顧的反對國安法」的言論；何回覆指《國安法》內容多處抵觸《基本法》，沖擊獨立司法制度及侵犯港人自由，因此反對《國安法》單方面頒布及執行，但表明若當選會按《基本法》丶《立法會條例》等規則履行職務。

選舉主任質疑公民黨多名參選人要求美方通過《香港人權及民主法案》，是否有意繼續請求美國落實對港制裁，以及聲言會否決《財政預算案》以爭取五大訴求，是否符合擁護基本法和效忠特區的要求。公民黨4人回函指，沒有意圖要求美國制裁香港，又強調否決預算案屬正當行使《基本法》條文的憲制權力。

「翻舊賬」問4年前港獨言論

多人遭「翻舊賬」查詢港獨立場。參選港島的南區區議員袁嘉蔚今年1月在Instagram上傳含有「光復香港 時代革命」彩虹旗的照片，被選舉主任形容是「持續展示」該口號；袁回應指極少反覆檢視已發布的內容，但為免引起誤會已移除該相片，重申接受中國對香港行使主權。

港島區參選人丶熱血公民鄭錦滿被追問4年前的言論，指其2016年參選時曾向時任選舉主任解釋「香港建國」概念源於「城邦自治，邦聯建國」；鄭回函稱當年選舉委員會認為無違反《基本法》並批准其參選，他表示《港區國安法》導致《基本法》的詮釋有變，他放棄此等主張並重申絕不支持港獨。

曾於2018年新界東補選被DQ的民間集會團隊發言人劉頴匡，遭選舉主任質疑2015和16年在facebook表示支持「港獨」丶本年6月稱要建立「理想國」，是推動香港獨立。劉回覆指3年前已放棄「港獨」立場，建立「理想國」意思是把中國和香港建設成更理想的地方，與港獨無關，「『理想國』一詞最早源於柏拉圖的著作，後為世人傳頌，泛指對美好生活的探討」。

學者：中美角力下料大規模DQ

《信報》引述中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析指，今屆選舉加入國安法及外國勢力等新課題，相信對參選人的打擊面將更闊，料出現大規模DQ。他相信北京會高度參與DQ方案，也會受中美政治角力等外力影響。

全國港澳研究會副會長劉兆佳也對《明報》稱，港區國安法已實施丶民主派初選結果激進派當道，加上中國面對美國愈趨嚴重的威脅，不會容許內外敵對勢力利用立法會意圖癱瘓特區政府，搶奪管治權，故中央和特區政府今次立場相當緊，「不會有部分能入閘，某些不能入，也不是否定過去立場就入到」。

李澄欣（綜合報導）

【 本文章由德國之聲授權提供】