快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

076攻擊艦招標！傳採電磁彈射 可支援登島作戰

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
076型兩棲攻擊艦想像圖。 圖／擷自YouTube
076型兩棲攻擊艦想像圖。 圖／擷自YouTube

近日網路熱傳一份文件，顯示中國船舶工業集團708所正在為XX6項目的新武器設備招標。「兵工科技」等多家媒體指出，該項目就是解放軍未來的076型兩棲攻擊艦。

香港01報導，招標文件中提到「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」，被解讀為未來076型兩棲攻擊艦可能直接採用電磁彈射（DCTS）技術，並可能搭載大型艦載固定翼戰機，使之兼具航母和兩棲攻擊艦的作戰能力。

美國 Forbes 雜誌網站則在報導中指，建造兩棲攻擊艦或用於支援登陸台灣或南海爭議島嶼等軍事行動。

觀察者網指出，作為075型兩棲攻擊艦的後續艦，在076型兩棲攻擊艦的公開文件中出現了電磁彈射器和電磁阻攔設備，突破了大家對於傳統兩棲攻擊艦的想像，而圍繞這一系列新設備所引發的076型兩棲攻擊艦在海上作戰中所扮演角色的猜想，是最引人關注的內容。

二戰後，現代航空母艦原只有使用蒸汽彈射器，直至近年，美國海軍宣布成功研製電磁彈射器，並安裝在建造中的福特級核子動力航母上。相較於傳統的蒸汽彈射器，電磁彈射器的優勢在於其更安全可靠，加速的過程更均勻，對飛機的結構傷害也更小。

另有軍事媒體分析指，去年「十一」前夕下水的075兩棲攻擊艦，排水量只有2到3萬噸，與排水量高達4.5萬噸的美國海軍「美利堅級」兩棲攻擊艦還有較大差距。但076兩棲攻擊艦的進步則是跨越式的，其大概率採用柴燃聯合動力技術，亦可能首創性地在大型兩棲攻擊艦上配備電磁彈射和電磁阻攔裝置。

有媒體根據招標文件披露的參數計算，076型或將成為與英國伊莉莎伯女王級航母媲美的艦船，「能夠一次搭載75架戰機，其中可能有71架無人戰機，或者數量更多的直升機或輕型無人機」，該艦也有望被視作中國海軍未來的「水上無人機母艦」，進一步提高海軍兩棲甚至遠洋作戰能力。

Forbes 報導則認為，若076型兩棲攻擊艦直接採用電磁彈射技術，效能比在航空母艦上使用的蒸汽彈射器更強大，美國海軍的福特級航空母艦上也安裝有類似的系統，並可以搭載噴氣式飛機或固定翼無人機，將大大增加對登陸作戰的空中支援能力。不過，由於龐大的電磁彈射系統將進一步壓縮內部貨運塢艙的空間，可能無法搭載氣墊登陸艇等大型設備，只能保有十分有限的兩棲運送力。

戰機 航空母艦

延伸閱讀

共機挑釁頻繁 台南IDF戰機投入監控 6月飛行時數爆漲

美準航母燒好慘 共軍少了天敵 印太戰略還靠得住？

南海一觸即發？殲11永興島列陣

釣魚台衝突升溫 日本針對共機強化緊急升空應對

相關新聞

立法會DQ潮前奏？ 港府七問黃之鋒立場

香港立法會選舉將於9月初舉行，提名期尚餘一周，至少12名已報名的民主派參選人先後收到選舉主任信件，須交代對國安法丶外國制裁丶港獨等立場，被外界視作為DQ（取消參選資格）民主派鋪路。

076攻擊艦招標！傳採電磁彈射 可支援登島作戰

近日網路熱傳一份文件，顯示中國船舶工業集團708所正在為XX6項目的新武器設備招標。「兵工科技」等多家媒體指出，該項目就是解放軍未來的076型兩棲攻擊艦。

港立法會選舉 分析：港府DQ不受國際因素影響

香港多名參選立法會選舉的泛民人士26日回覆選舉主任，否認要求外國制裁和主張「港獨」等立場，但學者指這些回答未必能過關

亞投行28日視訊年會 習近平致詞外界關注

中國外交部發言人華春瑩今天上午宣布，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第5屆理事會年會視訊會議將在28日舉行，中國國家主席習...

兩岸青年法律人才 視訊雲交流

「2020台灣青年法律人才」上海台北視訊研討會25日召開，雙方與會代表通過視訊連線的方式就一些法律專業知識進行「雲交流」...

兩岸大學生文創設計 福州展出

7月26日，位於福州的福建博物院，正在展出的海峽兩岸大學生文創藝術設計大賽作品展，吸引觀眾前來觀展。

DQ前奏？港府大規模調查泛民立法會參選人

多名民主派及本土派立法會選舉參選人昨日接獲選舉主任查詢，要求回應對「港區國安法」、外國制裁香港、否決財政預算案及港獨的立場或看法。公民黨質疑政府密謀政治篩選，要求推遲回覆的死線，遭選舉主任拒絕，各參選人需於24小時內（26日中午12時前）回覆。

南華早報：美中貿易代表有望於8月會晤

香港南華早報援引消息人士稱，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴，有望在8月...

撤館限縮溝通管道 CNN：中美更難緩和衝突

美國與中國互關總領事館，BBC指出，這是從1972年時任美國總統尼克森尋求與中國關係正常化以來，美中關係最低點。CNN報導，未來美中緊張情勢可能迅速惡化，因為部分外交官撤離與對話管道關閉，會使雙方更難理解彼此的行為動機，也會更難緩和衝突。

挑釁？解放軍南海打靶 美軍機插一腳

中國軍方25日起在南海實彈打靶，並發布封海公告，但據陸媒報導，美國海軍當天又派出兩架反潛機朝南海巡航；美國空軍一架加油機也飛往南海深處「挑釁」。此外，澳洲也向聯合國提交了不承認中國對南海主權的聲明。中國在南海腹背受敵。

港媒：7月前3週已50次 美機南海偵巡創新高

北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）計算，在7月前3週中，美國軍機偵巡中國沿海與南海次數暴增至新高的50次，甚...

學者：港府對泛民初選者一視同仁 可能大舉DQ

針對香港泛民主派多名立法會選舉參選人收到選舉主任信函，學者劉兆佳說，泛民初選參選人「都認同」否決政府法案的共同綱領，港府...

熱門新聞

警惕防範！長江今年第3號洪水將至

秦淮河汛情告急…大壩卻被「挖空」蓋餐廳

路透：阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚

馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

求救密碼？弟轉帳1658元給姊 2天後陳屍河岸

外送賺1590萬人民幣…1小時後沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。