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兩岸青年法律人才 視訊雲交流

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「2020台灣青年法律人才」上海台北視訊研討會25日召開，雙方與會代表通過視訊連線的方式就一些法律專業知識進行「雲交流」「雲討論」。

中新社報導，按照以往慣例，今年的暑假本該有20餘位台灣青年法律人才到上海律所進行學習實踐，但受新冠肺炎疫情影響，該實踐活動只能改為線上研討會的形式舉辦。

華東政法大學代表與歷屆參與的11家律所負責人、帶教律師匯聚上海會場，台灣參與大學教授、律師、歷屆學員及今後有意向參與到項目中的新學員雲集台北會場。

為加強兩岸青年的互動交流，鼓勵台灣青年法律人才到大陸、來上海創業就業，2016年，上海市靜安區依託區域內知名律師事務所雲集的優勢，探索首創了「台灣青年法律人才實踐基地」。四年來共有來自台灣的81位學生到上海完成為期2個月的實踐生活。

2020年是「台灣青年法律人才實踐基地」項目開展的第五年，本次研討會以「總結年、雲對話」為主題，以「成果化、線上化、職業化」為目標，討論議題包括：「大陸民法典下的擔保物權制度與台灣民法典下相關制度的簡要比較」、「疫情過後的法律視角觀察」、「陸資來台的困境和思考」等。

研討會上，歷屆「台灣青年法律人才實踐基地」的學員分享在大陸的學習收穫。

實踐基地首屆學員、畢業於台灣東吳大學法學院的張毓哲受邀現身視訊研討會。他表示，實踐基地安排的豐富活動、帶教律師的悉心指導，不僅讓自己對大陸有了更多了解，也對大陸的法律體系有了體悟。

張毓哲建議台灣青年法律專業學子積極參加實踐活動。「在兩岸接觸日益頻繁的背景下，認識並學習大陸的法律，是提升自身競爭力的不二法門。」張毓哲說。

上海市台辦副主任王立新表示，希望「台灣青年法律人才實踐基地」交流項目不斷深化內涵，為更多有志於從事兩岸法律服務的青年人才提供交流平台與服務，依託上海台北雙城論壇形成城市交流機制，持續推動專業領域交流。

青年 上海 疫情

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