美又派艦機現身東海 一度離陸海岸僅76公里

近期美國軍機頻繁進入大陸近海上空，根據「南海戰略態勢感知計畫」平台26日在推特上發布的消息指出，一架隸屬於美國海軍的P-8A海上巡邏機當天現身東海，期間一度飛至距離福建海岸只有約76公里的位置。大陸國防部對此也表示，美國派軍用艦機來東海、南海挑釁，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害大陸主權與安全利益。

據環球網報導，根據「南海戰略態勢感知計畫」平台提供的P-8A飛行路徑圖，該機26日進入東海抵近偵察，從日本方向往南飛行了一段距離後北返。路徑圖顯示，該機一度飛至距離福建海岸僅有41.3浬（約76公里）。該平台還配文指出，這可能是美軍偵察機近來飛離大陸海岸最近的一次。

該平台26日更發布消息指出，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機出現在東海上空，距離上海海岸約為84浬（約156公里）。當天美國海軍的「拉斐爾·佩拉爾塔」號驅逐艦也出現在同一個海域，距離上海海岸約100浬（約185公里）。

截至目前，美國軍方尚未就這些飛行行動進行表態或證實。據了解，P-8A是波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號的P-3C巡邏機，該機主要用途是海上訓練、偵察和反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛點，可以發射MK54反潛魚雷等武器。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，大陸國防部新聞發言人吳謙在6月國防部的例行記者會曾批評稱，作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻率抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞當地的和平穩定。

就美軍艦機的抵近偵察行為，大陸軍事專家宋忠平8日則指出，中國人民解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作；另一方面，當對方偵察機接近大陸相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜訊號被截獲的概率。