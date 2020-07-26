陸外交部發言人：美強入休士頓總領館 無異於入室盜竊

美國德州當地時間7月24日下午，美方執法人員強行進入中國駐休士頓總領館館舍。大陸外交部發言人華春瑩25日在推特發文，指總領館館舍是中國的國家財產，美方強行進入的舉動違反了《維也納領事關係公約》、美國憲法和《外國使團法》，與入室盜竊無異。

據路透消息，當地時間24日下午4時後，一群疑似是美國執法人員的人強行打開中國駐休士頓總領館的後門並闖入；並且在中國駐休士頓總領館工作人員撤離期間，有約100人在總領館建築外揮舞旗幟，對工作人員使用攻擊性語言。強行闖入人員未對媒體透露身分。據「今日俄羅斯」報㯫，這些執法人員中，有2人自稱來自美國國務院外交安全局。

大陸外交部發言人汪文斌稍早前回應指，對於美方強行進入中國駐休士頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方將就此作出正當和必要反應。

大陸外交部網站則於7月25日發布消息，發言人汪文斌就美方進入中國駐休士頓總領館一事表示，中國駐休士頓總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休士頓總領館館舍。對於美方強行進入中國駐休士頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方將就此作出正當和必要反應。