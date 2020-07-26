DQ前奏？港府大規模調查泛民立法會參選人

多名民主派及本土派立法會選舉參選人昨日接獲選舉主任查詢，要求回應對「港區國安法」、外國制裁香港、否決財政預算案及港獨的立場或看法。公民黨質疑政府密謀政治篩選，要求推遲回覆的死線，遭選舉主任拒絕，各參選人需於24小時內（26日中午12時前）回覆。

香港電台報導，公民黨主席梁家傑表示，選舉主任要求的時限不合理且具壓迫性。梁家傑質疑政府是想令參選人陣腳大亂，以行政手段作政治篩選，違反公平選舉原則，對此作出強烈譴責。對於有意見提出立法會選舉延期，梁家傑認為，是中央和特區政府「怕輸」，企圖用各種藉口押後選舉。

另據明報報導，公民黨楊岳橋、郭榮鏗及民間集會團隊發言人劉頴匡等至少10名立法會參選人，昨日收到選舉主任信件，引述他們過去的言行，要求回答問題以考慮他們的提名是否有效。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，相信這次「DQ」（取消資格）規模比過去大得多。

四名公民黨參選人，包括郭榮鏗、楊岳橋、鄭達鴻和郭家麒都收到選舉主任提問，選舉主任提問指該黨於3月和5月曾公開表示，特首要在10月的施政報告落實「五大訴求」，否則公民黨會否決所有政府議案、法案及撥款，甚至否決預算案。選舉主任要求解釋，他們如何符合在提名表上作出聲明「擁護基本法和保證效忠香港特區」的實質要求。

另外，選舉主任也提到楊岳橋和郭榮鏗去年到訪美國，要求美方官員盡快通過「香港人權與民主法案」，已通過的法案內容包括制裁香港，並問現時是否仍有意繼續請求美國落實制裁措施等。選舉主任形容，上述行為是借助外國政府力量，對香港政府施加壓力，讓外國干涉香港內部事務，詢問這樣行為如何符合擁護「基本法」和保證效忠香港特區。而參選會計界的梁繼昌也收到選舉主任信件，信中問他是否支持民主派「35+」否決政府所有法案，以及有否向美國提供制裁香港官員的名單。

報導指出，張崑陽，袁嘉蔚、梁晃維、劉頴匡、何桂藍五名「抗爭派」也收到選舉主任提問。選舉主任引述劉頴匡2015和16年在臉書（facebook）表示支持「港獨」，本年6月稱要建立「理想國」，質疑他雖已簽提名表和確認書有關擁護基本法和效忠特區的聲明，「但事實上你現時仍然繼續主張和推動香港獨立」。