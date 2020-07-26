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撤館限縮溝通管道 CNN：中美更難緩和衝突

世界日報 / 編譯李京倫／綜合外電
CNN報導，未來美中緊張情勢可能迅速惡化，因為部分外交官撤離與對話管道關閉，會使雙方更難理解彼此的行為動機，也會更難緩和衝突。 法新社
CNN報導，未來美中緊張情勢可能迅速惡化，因為部分外交官撤離與對話管道關閉，會使雙方更難理解彼此的行為動機，也會更難緩和衝突。 法新社

美國與中國互關總領事館，BBC指出，這是從1972年時任美國總統尼克森尋求與中國關係正常化以來，美中關係最低點。CNN報導，未來美中緊張情勢可能迅速惡化，因為部分外交官撤離與對話管道關閉，會使雙方更難理解彼此的行為動機，也會更難緩和衝突。

曾是澳洲駐北京外交官、現任澳洲洛伊研究所研究員娜塔莎．卡薩姆說，美國關閉駐成都總領事館，「會限縮華府與北京當局的溝通管道，並使外人更難觀察並回報中國內部的真相」。

BBC報導，短期內，也就是到11月美國總統大選前，美中關係料將緊張危險。中方似乎並不想拉高衝突，分析家認為美國總統川普也不想與中國發生軍事衝突。不過，美國國務院前亞太助卿羅素警告，美中要慎防無意間引發的衝突，「一直以來美中雙方都假設目標是降低衝突並解決問題，這種想法在雙邊關係中起到緩衝作用，但現在已經不見了」。

長期而言，美中關係走向取決於誰會贏得11月美國總統大選。不過就算民主黨總統參選人拜登傾向與北京對話，他在選戰中也擺出對中強硬的姿態。這反映出對中強硬是美國兩黨罕見的共識。

美中互關總領事館，應是美中近來關係惡化過程最嚴重的事件。這不是美國首次關閉駐外使領館，但關閉總領事館是罕見的大動作，總領事館雖然不像大使館負責政策，卻在促進雙邊貿易和交流上扮演重要角色。

在美中關係裡，一直有幾個可能引發雙邊衝突地點，特別是南海與台灣。南海尤其是最可能引發美中衝突的點，兩國都在此部署大量海軍。有鑑於最近大陸與印度發生流血邊界衝突，南海最近情勢緩和不見得能永遠維持。

美國23日逮捕涉嫌隱匿解放軍軍職身分、躲在中國駐舊金山總領事館的37歲研究員唐娟。川普揚言關閉更多中國駐美總領事館。美國只要破壞美中關係，中方勢必反制，雙方在危機發生時避免誤判的能力都會下降。

中國國家主席習近平強調民族主義、積極獨斷的態度，使中國很難在美國挑釁時讓步或選擇私下回應。這使得白宮內部對中鷹派得以利用中國，轉移選民對川普施政欠佳的不滿，也就是刺激中方採取行動，使美國更有理由對中方強硬，博得選民好感。

美中關係 北京 南海

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