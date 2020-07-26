「別讓美抓到把柄」…中喝采美撤館 胡錫進：民間吃瓜就好

在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等；對此，環球時報總編輯胡錫進呼籲，民間此時圍觀「吃瓜」為宜，盡量保障美國外交人員有尊嚴地撤離。

綜合媒體報導，美國駐成都總領事館25日下午被拍到有中國的搬家公司「貨拉拉」貨車停在領館區域並出入，此現象激發了中國網友的愛國心，質疑「為啥不用聯邦快遞或者UPS」。對於中國的搬家公司替美國領館搬家，網友也抨擊說：「就不能有點骨氣不賺這個錢嗎，非要去跟老美拉東西」。

更有鄰近領事館的商家，大動作展現愛國，連續播放愛國歌曲。

對此，胡錫進25日在微博寫道：「美駐成都領館一下子成了『網紅地』，周圍人流量大增，其中有一些人顯然是去湊熱鬧的。有新聞機構做了現場直播，尤其吸引來更多目光。網上出現一些『噁心』美領館的討論，比如美領館撤走後，原建築很適合改成公共廁所或者火鍋店等等。另外，還有人在領館附近放了鞭炮，受到行政警告處罰。這一系列反響是中國民間對美情緒的真實反映，老胡強烈建議美方能夠關注到這些反映，了解圍繞當前中美鬥爭中方的真實民意。」

胡錫進稱，「關閉美領館是完全符合外交準則的報復性出手，中方向美國和世界傳遞的信號已經足夠強烈，贏得了國際社會的廣泛尊重。民間此時圍觀吃瓜為宜，政府有足夠的力量回擊美方此輪挑釁，無需民間力量提供增援。」

他也指出，「他們（美國外交官）的外交官身分都需按照『維也納公約』得到中國社會的尊重，要防止美國和那些親美的西方輿論在這兩天雞蛋裡挑骨頭，從中國民眾的喜悅表現中找茬，渲染美駐成都領館遭關閉的悲情。」