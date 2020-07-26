快訊

全台19縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

考慮委外製造晶片 英特爾為何把30年龍頭地位讓給台積電？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「別讓美抓到把柄」…中喝采美撤館 胡錫進：民間吃瓜就好

世界日報 / 中國新聞組╱北京26日電
在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等。 路透社
在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等。 路透社

在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等；對此，環球時報總編輯胡錫進呼籲，民間此時圍觀「吃瓜」為宜，盡量保障美國外交人員有尊嚴地撤離。

綜合媒體報導，美國駐成都總領事館25日下午被拍到有中國的搬家公司「貨拉拉」貨車停在領館區域並出入，此現象激發了中國網友的愛國心，質疑「為啥不用聯邦快遞或者UPS」。對於中國的搬家公司替美國領館搬家，網友也抨擊說：「就不能有點骨氣不賺這個錢嗎，非要去跟老美拉東西」。

更有鄰近領事館的商家，大動作展現愛國，連續播放愛國歌曲。

對此，胡錫進25日在微博寫道：「美駐成都領館一下子成了『網紅地』，周圍人流量大增，其中有一些人顯然是去湊熱鬧的。有新聞機構做了現場直播，尤其吸引來更多目光。網上出現一些『噁心』美領館的討論，比如美領館撤走後，原建築很適合改成公共廁所或者火鍋店等等。另外，還有人在領館附近放了鞭炮，受到行政警告處罰。這一系列反響是中國民間對美情緒的真實反映，老胡強烈建議美方能夠關注到這些反映，了解圍繞當前中美鬥爭中方的真實民意。」

胡錫進稱，「關閉美領館是完全符合外交準則的報復性出手，中方向美國和世界傳遞的信號已經足夠強烈，贏得了國際社會的廣泛尊重。民間此時圍觀吃瓜為宜，政府有足夠的力量回擊美方此輪挑釁，無需民間力量提供增援。」

他也指出，「他們（美國外交官）的外交官身分都需按照『維也納公約』得到中國社會的尊重，要防止美國和那些親美的西方輿論在這兩天雞蛋裡挑骨頭，從中國民眾的喜悅表現中找茬，渲染美駐成都領館遭關閉的悲情。」

胡錫進稱，「我們切不可給他們（美、西方）抓把柄的機會，不能允許他們把美駐成都領館被關當成美國外交官『蒙難記』來編造。」他還說：「中美鬥爭還會持續很長時間，讓我們把接下來的耐力都準備好，笑到最後。」

在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等。 美聯社
在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等。 美聯社

胡錫進

延伸閱讀

胡錫進：中國對等要求美方72小時內撤成都總領館

胡錫進：中國對美駐港總領館下手 華盛頓才會疼

胡錫進：中方沒有封鎖美國外交官正常返回中國大陸

談中美爆發戰爭的可能 胡錫進：必能在家門口打敗美國

相關新聞

挑釁？解放軍南海打靶 美軍機插一腳

中國軍方25日起在南海實彈打靶，並發布封海公告，但據陸媒報導，美國海軍當天又派出兩架反潛機朝南海巡航；美國空軍一架加油機也飛往南海深處「挑釁」。此外，澳洲也向聯合國提交了不承認中國對南海主權的聲明。中國在南海腹背受敵。

「別讓美抓到把柄」…中喝采美撤館 胡錫進：民間吃瓜就好

在中國政府宣布通知美國關閉其駐成都總領事館，作為反制美方措施後，中國網路、民間出現一片喝采聲浪，甚至有中國民眾在美駐成都領館附近舉牌、放鞭炮等；對此，環球時報總編輯胡錫進呼籲，民間此時圍觀「吃瓜」為宜，盡量保障美國外交人員有尊嚴地撤離。

中美互關領事館 莊祖宜微博湧數千計批評

美國駐成都總領事夫人、台灣美食作家莊祖宜因時常在微博分享家庭生活，成為中國網友「出征」地。她一個月前形容因疫情倉皇搬家，...

撤館限縮溝通管道 CNN：中美更難緩和衝突

美國與中國互關總領事館，BBC指出，這是從1972年時任美國總統尼克森尋求與中國關係正常化以來，美中關係最低點。CNN報導，未來美中緊張情勢可能迅速惡化，因為部分外交官撤離與對話管道關閉，會使雙方更難理解彼此的行為動機，也會更難緩和衝突。

港媒：7月前3週已50次 美機南海偵巡創新高

北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）計算，在7月前3週中，美國軍機偵巡中國沿海與南海次數暴增至新高的50次，甚...

學者：港府對泛民初選者一視同仁 可能大舉DQ

針對香港泛民主派多名立法會選舉參選人收到選舉主任信函，學者劉兆佳說，泛民初選參選人「都認同」否決政府法案的共同綱領，港府...

港立法會選舉參選人接選舉主任來信 要求回應立場

香港立法會選舉將於9月舉行，泛民派多名立法會報名參選人近期收到選舉主任信函，詢問他們是否曾請求外國制裁香港、推動香港獨立...

逾4500萬人受災 中共黨媒「喪事喜辦」

6月以來，中國南方經歷多輪強降雨，多地發生嚴重洪澇災害，共有433條河流發生超警以上洪水，汛情已致27省4500萬人受災，141人死亡或失蹤，倒塌房屋2.8萬間，累計緊急轉移224.6萬人。中國正經歷幾十年未見的特大洪災。在水災肆虐之際，中共黨媒卻鮮有報導，而少有的報導也多報喜不報憂，有的甚至「把喪事當喜事」宣傳，惹得天怒人怨。

範圍大、威力大…共軍南海打靶 假想敵美澳

中國人民解放軍九五一八部隊發布封海公告，部隊計畫於七月廿五日至八月二日在雷州半島以西海域實彈打靶。大陸專家稱這是針對性極...

反送中首宗暴動罪3被告 法官判罪不成立

香港一對中年夫婦和一名十七歲女學生，被控去年七月參與暴動，成為香港反送中運動首宗暴動罪被告，法院昨天開審，但法官說未能推...

批習是「小丑」 紅二代任志強被控貪汙、開除黨籍

中共北京市紀委監委前天深夜發布，北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強涉嫌貪汙等嚴重違紀違法，被開除黨籍、移送檢察機關...

陸國台辦：「台獨」沒有出路 不會得逞

7月24日，我外交部對美國國務卿龐培歐23日講話提及台灣，表示「感謝」。對此，中共國台辦發言人朱鳳蓮24日晚間透過新聞稿...

熱門新聞

從廣東飛到內蒙 狠心媽只為遺棄1歲兒

逾4500萬人受災 中共黨媒「喪事喜辦」

「天問一號」火星車徵名 網友投稿「腦洞大開」

港立法會選舉參選人接選舉主任來信 要求回應立場

中國爭太空主導權？汪文斌：宇宙容得下各國

A股震盪 大股東爆減持潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。