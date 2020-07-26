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挑釁？解放軍南海打靶 美軍機插一腳

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
中國軍方25日起在南海實彈打靶，並發布封海公告，但據陸媒報導，美國海軍當天又派出兩架反潛機朝南海巡航；美國空軍一架加油機也飛往南海深處「挑釁」。 圖截自「SCS Probing Initiative」推特
中國軍方25日起在南海實彈打靶，並發布封海公告，但據陸媒報導，美國海軍當天又派出兩架反潛機朝南海巡航；美國空軍一架加油機也飛往南海深處「挑釁」。 圖截自「SCS Probing Initiative」推特

中國軍方25日起在南海實彈打靶，並發布封海公告，但據陸媒報導，美國海軍當天又派出兩架反潛機朝南海巡航；美國空軍一架加油機也飛往南海深處「挑釁」。此外，澳洲也向聯合國提交了不承認中國對南海主權的聲明。中國在南海腹背受敵。

北海廣播電視台微信公眾號23日發布由中國人民解放軍95180部隊發出的封海公告，宣布解放軍將於7月25日到8月2日在雷州半島以西海域組織實彈打靶。

就在解放軍於南海進行實彈打靶的首日，環球網引述北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）25日在推特發布信息稱，美軍當天分別派出各一架P-3C反潛機與P-8A反潛機飛往南海巡航；此外，平台並稱，美國空軍一架KC-135T加油機也飛往南海深處，可能是為其他未被平台識別的美國軍機進行油料補給。

報導稱，近期美軍頻繁派遣飛機進入中國南海，25日的反潛機和加油機，已是美國軍機連續第11天在巴士海峽與南海飛行，這明顯是「挑釁」。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，中國國防部新聞發言人吳謙6月曾表示，當前的東海、南海局勢總體是穩定的，作為域外國家的美國卻打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

另BBC報導，繼美國7月中旬首次就南海主權爭議公開表明反對中國的立場之後，澳洲23日也向聯合國提交了聲明不承認中國對南海宣稱的主權。此前，越南﹑馬來西亞﹑菲律賓﹑印尼和汶萊等也都對南海提出了主權聲索。

澳洲向聯合國提交的聲明表示：澳洲政府反對任何與1982年「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）相牴觸的中國主權主張，特別是不遵守公約對基線、海事區域及特徵分類規定的海洋主張。並稱中國沒有法律依據劃出直線基線連接南中國海海洋特徵的最外圍點或島嶼群。

聲明並稱，「澳洲拒承認基於這樣的直線基線對內部水域、領海、專屬經濟區和大陸架的任何主權主張」，澳洲政府促請包括中國在內的所有聲稱對南海有主權的國家，用和平方式根據國際法，特別是聯合國海洋公約解決不同看法。

南海 澳洲 聯合國

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