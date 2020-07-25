港立法會選舉參選人接選舉主任來信 要求回應立場

香港立法會選舉將於9月舉行，泛民派多名立法會報名參選人近期收到選舉主任信函，詢問他們是否曾請求外國制裁香港、推動香港獨立，並質疑他們是否能擁護「基本」法等。

據港媒星島日報報導，公民黨回應時表示，楊岳橋、郭家麒、鄭達鴻以及郭榮鏗今日均收到各相關選舉主任來函，就參選人的政綱及工作做出多項查詢，以確定參選人「真確誠意地擁護『基本法』和保證效忠香港特別行政區」，以此考慮提名是否有效。選舉主任要求，各參選人需於明日中午12時前回覆有關查詢，如未能及時回覆，會據此考慮提名是否有效。

公民黨批評，港府給予的回覆時間不合理地短促並具壓逼性。根據「立法會選舉活動指引」，所有有關選舉7天內的行政程序執行均以工作天為單位，選舉主任需貫徹有關做法。據此，公民黨各參選人將去信選舉主任，要求將信件回覆的時限延至後日(27日)下午6時。

此外，參選會計界的梁繼昌表示，選舉主任問及是否支持民主派「35+」否決政府所有法案的立場，以及有否向美國提供制裁香港官員的建議名單。本土抗爭派的何桂藍表示，今午收到選舉主任信件，信件內有兩個問題，分別關於兩篇臉書帖文「抗爭派立法會參選人立場聲明」及 「抗爭派立場聲明書」。