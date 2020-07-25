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逾4500萬人受災 中共黨媒「喪事喜辦」

世界日報 / 社論

6月以來，中國南方經歷多輪強降雨，多地發生嚴重洪澇災害，共有433條河流發生超警以上洪水，汛情已致27省4500萬人受災，141人死亡或失蹤，倒塌房屋2.8萬間，累計緊急轉移224.6萬人。中國正經歷幾十年未見的特大洪災。在水災肆虐之際，中共黨媒卻鮮有報導，而少有的報導也多報喜不報憂，有的甚至「把喪事當喜事」宣傳，惹得天怒人怨。

有分析指出，在全國27省份洪澇成災之際，中共黨媒遲遲不見實時報導，刊載的消息都清一色宣傳習近平和他領導的中共政府取得偉大成就的「正能量」。比如「人民日報」7月15日頭版刊登：「六月份進出口實現雙增長」、「習近平同新加坡總理李顯龍通電話」、「習近平同泰國總理巴育通電話」、「努力實現全面建成小康社會目標任務」、「讓制度自信扎根於心」等。

同一天，中國兩個最大互聯網新聞門戶網站新浪和搜狐，首頁頭七條新聞都不見洪水消息。而黨媒關於洪災的報導，卻把喪事當喜事宣傳，洪水災難當成美妙奇景來讚美和歌頌。譬如：中共鄱陽縣委主辦的鄱陽報社旗下公眾號「鄱陽發布」，21日發表題為「洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西」文章，形容洪災帶來不少破壞，但也催化出許多感人故事，帶來了「抗洪精神」。

文章說，歷史罕見的洪災破壞人們家園，反而激起理性且頑強的人們「戰天戰地的昂揚鬥志」，「洪災的惡不全是惡，它也催生了善，你能說它是徹頭徹腦的壞東西嗎？」文章還稱，「在災難中重生，在磨礪中崛起。可見，洪災的惡還不至於壞到透頂。當這些偉大的抗洪精神被我們繼承和發揚，洪災的破壞力就將日趨消彌，取而代之的凝聚力戰鬥力和強盛的自癒力。」

6月29日，長江洪水導致湖北受災和告急，「人民日報」的人民網和官方「中國日報」網站發布彩色圖片解說道：「2020年6月28日，湖北省襄陽市，無人機航拍的漢江湖北省襄陽城區段涇渭分明的漢江水面。強暴雨沖刷下，支流與主河道匯入時，充滿泥土的洪水與主河道上清澈的漢江水，形成難得一見的涇渭分明景觀。」

再如，7月9日，浙江新安江水庫因連續降雨導致水庫危急，不得不洩洪減輕壓力，排洩的大水對下游公眾造成危險和災害，「北京晚報」、杭州網和許多官方媒體紛紛將其當作好消息報導，說：「新安江水庫洩洪很特殊，洩出的不是泥沙混雜渾濁發黃的洪水，而是2-3元 / 550ml的農夫山泉，還有幾十上百元一斤的千島湖特產胖頭魚。」

另外，大陸社交媒體「熱搜」對水災「冷處理」。有文章認為，中共傳媒對水災的報導總量與2019年同期持平，但各大民營門戶網站和紙媒只在不當眼版面低調發稿，僅「財新」、「新京報」、「三聯生活周刊」有深入報導，並懷疑各大社交媒體平台運營方「熱搜」刻意對水災「冷處理」，包括新浪微博、微信、抖音等，都少有水災新聞或用戶投稿。其中抖音視頻水災消息投稿者，主要是官方媒體或地方政府的帳號；相反，民營報章的視頻投稿、民眾第一現場視頻投稿流量，遠遠不如官媒。

中共最高領導人對此次災情似乎「無動於衷」，蓄意低調處理。長江暴雨成災40多天來，南方各省經歷罕見洪澇災害，底層百姓受苦，除了國務院總理李克強現身貴州災區，中共總書記習近平沒去抗災第一線視察。針對幾千萬人受災，習近平只輕描淡寫批示，要求各地做好洪澇災害防禦和應急搶險救援，加強汛情監測，及時排查風險隱患，確保把人民生命安全放在第一。

面對嚴重洪災，中共黨媒報導「少得可憐」，稀少的洪水新聞都是所謂「正能量」宣傳，箇中原因無非是高層要確保局勢絕對穩定，最大限度降低災害帶來的負面效應，特別目前內外危機(如疫情、中美衝突、外交困境和經濟崩壞)圍困下。

然而，政府和黨媒「喪事喜辦」，社會效應恰恰起到相反效果。正如網友和文章所指：「讚美苦難的都是壞人」；「但凡對普通民眾有點心，都不會說出這種話」； 「強行正能量是病，得治」；「為什麼這個時代了，還用這種宣傳？」 「在無數抗洪人員仍駐守一線，上百萬民眾家園受到威脅之時，拋出『洪災的惡還不至於壞到透』等論調，無異於在受災民眾的心上撒鹽」。

中共 習近平 暴雨

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