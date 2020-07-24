快訊

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

判決：香港夫婦暴動罪不成立

德國之聲 / 德國之聲

與香港去年長達數月的要求民主、但部分出現暴力的示威抗議浪潮有關，超過9000人遭逮捕。引發抗議浪潮的《逃犯條例》（「送中法」）修例計劃因此而被擱置。湯偉雄、杜依蘭夫婦被控參與中環暴亂，去年7月被警方拘捕，面臨最高7年徒刑。

不過，一家地區法院周五（7月24日）裁定，沒有足夠證據證實這對夫婦是當天示威的參與者。主審法官郭啟安表示，沒有理由只因被告當時身著黑衣、裝束與示威者們相似便判定他們參與了示威行動。他指出，黑色服裝是很多港民的日常打扮。

判詞宣讀甫畢，支持者中掌聲四起，被告夫婦潸然淚下。 湯偉雄走出法院後表示，鑑於還有很多人尚未得到公正審判，兩人現在無意歡慶，而是希望能在所有人都得到司法公正後，與大家共同慶祝。

去年8月，尚是情侶的湯偉雄、杜依蘭獲保釋，之後兩人按計劃完成登記結婚，同時等待出庭。

他們的案子被視為開了一個先例，有可能加大檢方搜集定罪證據的難度，目前至少有600人被控參與了去年的暴力抗議行動。

去年，香港民眾要求民主的多輪抗議浪潮延續7個月以上，其間一再發生警方和示威者之間的沖突。示威者們擔心，在北京的統治下，香港將失去其內地城市無法享有的自由。

作為反應，北京上個月通過一部內容廣泛的港區國安法，旨在強化打擊異議人士和所謂的顛覆行為，並對所稱的行為嚴重的犯罪分子以長期監禁相威脅。

凝煉/葉宣（德新社、路透社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

延伸閱讀

口蹄疫除名後 雲林豬農為豬「送機」飛香港

香港新冠肺炎持續擴散 新增123病例再創紀錄

雲林縣畜牧場種豬外銷香港 台灣豬農養殖技術獲肯定

香港昨新增123例確診 北京：將提供必要支持

相關新聞

陸外交部：美國駐成都總領館人員從事與身分不符活動

大陸外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上表示，美國駐成都總領事館有關人員從事與身分不符的活動，中方多次提出交涉，美方對...

南海緊繃之際 共軍25日起雷州半島演習封海

南海局勢持續緊張之際，中共解放軍日前發布封海公告說，明天起至8月2日將在雷州半島以西海域舉行實彈射擊演習

判決：香港夫婦暴動罪不成立

與香港去年長達數月的要求民主、但部分出現暴力的示威抗議浪潮有關，超過9000人遭逮捕。引發抗議浪潮的《逃犯條例》（「送中法」）修例計劃因此而被擱置。

曾撰文罵習近平…任志強被拔黨籍 起訴恐遭判重刑

北京紀檢監察網23日發布通報指出，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強因涉嫌嚴重違紀違法問題，被開除中共黨籍，並移送檢察機關依法審查起訴，外界預料他將被重判。

洪災後糧食危機浮現？ 習近平考察吉林糧區

中國南方水災、暴雨連綿之際，中共中央總書記習近平22日到吉林省四平市考察，了解糧食生產情況，他並大讚東北黑土地是「耕地裡面的大熊貓」。有分析認為，此舉可能與中國潛在的糧食危機有關。

影／在澳洲參加反中國示威活動 國保打電話要求交出推特帳密

過去一年，來自中國的Zoo都住在澳大利亞，也在當地參加與舉辦了多場反中國政府的示威活動。然而，今年4月她突然接到父親撥來的電話，家鄉國保在電話中要求她交出推特帳密，並命她立即返回中國。在家人屢次被國保施壓後，她決定公開關鍵視頻。

涉反送中刑毀罪 台籍外企高管被判社會服務令

香港星島日報報導，一名在香港跨國公司工作的台灣籍高管去年9月在地鐵及警署寫上「反送中」運動字句；他稍早前承認刑毀罪，香港...

「重拳利劍」中國開啟新一輪網絡整治

中國最高網絡審查機構計劃發起一輪新的整治行動，以加強對社交媒體的管控，發布獨立新聞的帳號將首當其沖。

繼加澳英 德國將中止與港引渡協議

中國實施「港區國安法」引起國際譁然，繼加拿大、澳洲和英國後，德國也將中止與香港的引渡協議，並打算提供受到威脅的香港學者和記者獎學金，向北京表達不滿。

300萬港人 英國明年起放寬入籍門檻

英國政府廿二日宣布，將於明年一月啟動全新特殊管道，讓高達三百萬名符合資格的香港民眾有權在英國居住、工作，並取得公民身分。

曾撰文抨擊習近平 地產大亨任志強被開除中共黨籍

北京紀檢監察網23日發布通報指出，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強因涉嫌嚴重違紀違法問題，被開除中共黨籍。

英國向持BNO港人提供移民途徑 港府：偽善之舉

針對英國政府公布對香港公民中持有英國國民海外護照（BNO）或合資格持有者提供在英國居留和入籍路徑一事，香港政府今日表示強...

熱門新聞

「原麥山丘」大陸關店逾三分之一 鎮店台灣麵包冠軍也走了

腦洞大開 武漢採購360噸黃豆竟是用來「抗洪」

曾撰文抨擊習近平 地產大亨任志強被開除中共黨籍

陸外交部：美國駐成都總領館人員從事與身分不符活動

杭州女子神秘失蹤案逆轉 枕邊人遭警方收押

美國會利用SWIFT打壓中國嗎？專家：傷敵前先傷己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。