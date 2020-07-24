判決：香港夫婦暴動罪不成立

與香港去年長達數月的要求民主、但部分出現暴力的示威抗議浪潮有關，超過9000人遭逮捕。引發抗議浪潮的《逃犯條例》（「送中法」）修例計劃因此而被擱置。湯偉雄、杜依蘭夫婦被控參與中環暴亂，去年7月被警方拘捕，面臨最高7年徒刑。

不過，一家地區法院周五（7月24日）裁定，沒有足夠證據證實這對夫婦是當天示威的參與者。主審法官郭啟安表示，沒有理由只因被告當時身著黑衣、裝束與示威者們相似便判定他們參與了示威行動。他指出，黑色服裝是很多港民的日常打扮。

判詞宣讀甫畢，支持者中掌聲四起，被告夫婦潸然淚下。 湯偉雄走出法院後表示，鑑於還有很多人尚未得到公正審判，兩人現在無意歡慶，而是希望能在所有人都得到司法公正後，與大家共同慶祝。

去年8月，尚是情侶的湯偉雄、杜依蘭獲保釋，之後兩人按計劃完成登記結婚，同時等待出庭。

他們的案子被視為開了一個先例，有可能加大檢方搜集定罪證據的難度，目前至少有600人被控參與了去年的暴力抗議行動。

去年，香港民眾要求民主的多輪抗議浪潮延續7個月以上，其間一再發生警方和示威者之間的沖突。示威者們擔心，在北京的統治下，香港將失去其內地城市無法享有的自由。

作為反應，北京上個月通過一部內容廣泛的港區國安法，旨在強化打擊異議人士和所謂的顛覆行為，並對所稱的行為嚴重的犯罪分子以長期監禁相威脅。

凝煉/葉宣（德新社、路透社）

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