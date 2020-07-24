龐培歐發表對中政策演說 環時：沒什麼新話

針對美國國務卿龐培歐在加州尼克森總統圖書館發表的對中政策演說，大陸環球時報發布社評稱，龐培歐的談話沒有什麼新話，並說這樣對陸的指責已經很長一段時間。

龐培歐發表「中共與自由世界的未來」的演說，認為美國過去盲目與中國大陸交流作法失敗，面對中共應採取「不信任並查證」政策，如果自由世界不聯手改變中共，將等著被中共改變。

環球時報因而發表評論，表示現在川普政府的本屆任期只剩下幾個月了，龐培歐倉促做此對華政策總結，有明顯配合總統競選連任的機會主義意圖。

社評接著說，中國是全世界的貿易夥伴與合作者，美國為中國大陸羅織的罪名都是借助放大鏡吹毛求疵，對中國的一些競爭長處所做的歪曲性闡釋。

社評說，龐培歐將當年美國總統雷根對蘇聯「信任，但要查證」的質疑方式用到中國大陸身上，並且改為「不信任並查證」，意在煽動西方國家比用當年警惕蘇聯還要嚴厲的方式對待中國大陸。

然而，所有國家都在與中國打交道，中國到底什麼樣，世人擁有切身感受。這就是美國無法欺騙全球甚至難以說服其盟國共同對抗中國的終極原因。