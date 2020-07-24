環時總編輯預告 大陸今天將宣布對美國反制措施

針對美國日前突然要求中國大陸限期關閉駐休斯敦總領事館，並撤離所有人員。大陸《環球時報》總編輯胡錫進24日凌晨推特預告，中方的「反制措施」即將在周五（24日）宣布。

胡錫進說，「據我所知，中方將在北京時間周五宣布反制措施，美國駐華的其中一個總領館將被要求關閉，中方是被迫採取這種『對等舉措』的，如不這樣做，將會造成嚴重的後果。」

大陸外交部發言人汪文斌在22日例行記者會上就曾表示，「中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。」

除香港、澳門之外，美國在中國大陸共有五處總領事館，分別位於武漢、成都、廣州、瀋陽和上海。早前曾先後傳出，武漢或成都總領事館可能會被北京要求關閉。

《環球時報》22日下午曾在推特上就此發起一項民調，「哪個美國駐中國總領館最有可能被關？」這項網路調查發出後的前一個半小時內，有2,300多人參與投票，票數最多的是「美國駐港澳總領館」。

胡錫進23日則在微博中分析稱，「如果中方決定以牙還牙，也關閉美國一個在中國的總領館，那麽應該不會選擇它的武漢領館，因為那樣太便宜美方了。」

在23日的外交部例行記者會上，在被問到大陸是否可能關閉美國駐成都或香港的總領事館做為反制時，汪文斌並未正面回應。他只說，「針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施，維護自身的正當權益。」