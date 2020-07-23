曾撰文抨擊習近平 地產大亨任志強被開除中共黨籍

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
據北京紀監網，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強因涉嫌嚴重違紀違法問題，被開除中共黨籍。（搜狐新聞網）
據北京紀監網，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強因涉嫌嚴重違紀違法問題，被開除中共黨籍。（搜狐新聞網）

北京紀檢監察網23日發布通報指出，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強因涉嫌嚴重違紀違法問題，被開除中共黨籍。

通報稱，日前，北京市西城區紀委區監委對北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，任志強喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡；在組織談話時，不如實說明問題；將公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益；不正確履行職責給國有資產造成重大損失；家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財。

任志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》中共《監察法》等有關規定，經西城區紀委常委會會議研究，決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

任志強在大陸社交媒體微博上是「大V」，以敢言著稱，被稱為「任大炮」。在今年2月下旬、3月上旬發表批評中共領導人習近平和中國政府的文章後失蹤，今年4月7日，北京紀委部門發布公告，宣布其接受紀律審查和監察調查。

英國BBC今年4月報導，自3月初網上流傳一篇任志強執筆的文章，文中對中國政府應對疫情不力進行了尖銳的批評。任在這篇超過8500字的長文主要圍繞2月23日習近平出席的新冠肺炎疫情防控和經濟發展工作部署會議展開。任批評中共當局應對疫情嚴重失職，直指中國體制弊端，並暗示習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。

北京 中共 疫情

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