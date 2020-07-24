「重拳利劍」中國開啟新一輪網絡整治

中國最高網絡審查機構計劃發起一輪新的整治行動，以加強對社交媒體的管控，發布獨立新聞的帳號將首當其沖。

中國國家互聯網信息辦公室（ The Cyberspace Administration of China ) 周三在其官方網站上發表通告稱，本次整治行動的重點將是“商業網站平台、手機瀏覽器、‘自媒體’違規採編發布互聯網新聞信息、轉載非合規稿源問題” 。聲明稱，“炒作熱點新聞、違規採編發布互聯網新聞信息、散播虛假信息、搞‘標題黨’等網絡傳播亂象”將受到處理。

中國是世界上網絡監控最為嚴厲的國家之一。通過構建“網絡長城”，中國政府屏蔽了包括德國之聲在內的一系列境外獨立媒體網站，除非借助所謂“翻牆”技術，否則中國國內網民很難瀏覽國際互聯網的內容。過去幾年來，中國還出台了一系列新的法規，以加強對媒體和互聯網的監督。此外，政府還經常發起所謂“清網”行動，刪除不被當局所接受的信息。

今年3月12日，記者無疆界組織發布“互聯網之敵”清單，中國網信辦榜上有名。記者無疆界組織在談及中國互聯網現狀時寫道：中國控制網上言論自由，對私營平台如百度、微信、微博、抖音等進行監控，並屏蔽和刪除內容和一些應用軟件。

自從2019年末新冠病疫爆發以來，中國網信辦加大了打擊“網上謠言”的力度，一些媒體機構以及個人的社交媒體帳號被屏蔽，文章被刪除。多個媒體遭到更嚴厲審查，其中包括總部位於北京、報導官方沒有公布的新冠疫情的《財新》雜誌。

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