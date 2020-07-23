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英國向持BNO港人提供移民途徑 港府：偽善之舉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／取自中新網
香港特首林鄭月娥。圖／取自中新網

針對英國政府公布對香港公民中持有英國國民海外護照（BNO）或合資格持有者提供在英國居留和入籍路徑一事，香港政府今日表示強烈不滿與反對，批評這是偽善之舉，會配合北京作為。

據陸媒人民日報報導，港府發言人表示，中國大陸在1997年7月1日對香港恢復行使主權，香港是大陸的一個特別行政區。中英兩國政府在簽署「中英聯合聲明」時互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權。事實上，英國政府早在回歸前一段頗長時間透過改變法律或政策無意給予港人居英權。

港府發言人說，鑒古知今，英方今日刻意違背「中英聯合聲明」時英方備忘錄中的承諾，不顧陸方堅決反對和一再交涉，執意利用部分港人仍持有BNO或身份進行政治炒作，藉口為有關人員在英居留和入籍提供路徑改變政策，是偽善舉措，港府對此表示不滿及反對。

港府發言人表示，自香港特別行政區成立以來，北京一直貫徹落實「一國兩制」方針，港府按照基本法享有高度自治，保持繁榮穩定。國家安全屬中央事權，訂立港版國安法是合憲、合法、合情、合理。特區的事務屬中國大陸的內部事務，不容任何其他國家借詞干預。

該發言人說，基於香港的歷史背景和現實情況，北京一直允許在1997年6月30日前出生的香港中國公民，使用英BNO作為旅行證件前往其他國家和地區旅行。由於英方違反承諾在先，大陸外交部今日宣佈，陸方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。港府政府對此表示支持及全面配合。

該發言人表示，現在無論是否持有BNO的香港公民，前往其他國家和地區，使用香港特別行政區護照，除獲得國家領事保護和服務外，更可享有入境方便。現時有168個國家和地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證安排。入境事務處已發出並仍在有效期內的香港特區護照近600萬本，便利需出行的香港相關人士。

特區政府發言人嚴正指出，英國政府借港版國安法為藉口高調採取某些措施，純屬政治操作，不僅嚴重違背自身承諾，亦嚴重干預香港特區的事務，英國政府繼單方面宣佈暫停與香港簽訂的移交逃犯安排協議，再在BNO的問題上，大做文章。特區政府對此表示不滿及反對，敦促英國政府停止干預香港事務，重回正軌。

香港 英國 港版國安法

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