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美議員將推「防止台灣遭侵略法案」 陸委會：感謝

聯合報 / 記者呂佳蓉林汪靜／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

長期友台的美國聯邦眾議員游賀將在下周推動「防止台灣遭侵略法案」，以因應大陸犯台野心。陸委會發言人邱垂正表示，感謝美國國會長期對台灣安全與台海和平穩定的重視，台灣也將持續推動台美安全合作，強化自我防衛能力、國家主權與民主體制。

邱垂正今日在例行記者會上表示，中共不放棄對台使用武力，共軍機艦不斷在台灣周邊演訓並發動武統言論，這才是台海形勢主要原因。政府一再呼籲北京當局，放棄以武力處理爭議的落伍不文明思維，才能夠真正有助於化解兩岸分歧。

至於如何看待雙城論壇？邱垂正再次重申，陸委會對於城市交流的立場是一貫的，支持合於規範、秉持對等尊嚴，以及不預設任何前提的兩岸交流。他也強調，兩岸城市交流應聚焦單純的市政經驗分享，呼籲對岸要停止對台負面的作為，才有助於兩岸人民相互了解和友善互動。

邱垂正 台海 陸委會

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