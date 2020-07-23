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要關美駐成都和香港領館？陸外交部：將採必要措施
美國要關閉大陸駐休士頓領事館，傳中國也將回擊關閉美國駐成都和香港領館，外交部發言人汪文斌今（23）日在外交部例行發布會上回應表示，針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施，維護自身的正當權益。
據美國駐華大使館官網，除美國駐中國大使館外，美國在中國大陸有5個總領事館，分別駐成都、廣州、上海、瀋陽、武漢。
特別的是，鳳凰網報導，美國駐港澳總領事館不隸屬於美國駐華大使館，而是直屬美國國務院，是美國全球唯一可獨立行使職權的駐外總領事館。
據上海國際問題研究院台港澳研究所張建在2019年05期《統一戰線學研究》上撰文指出：美國駐香港總領事館在美國介入香港事務中扮演着「前台」角色。美國駐香港總領事館通過對民主、人權、政府制度發展等涉港重大問題進行多方位的關注，支持反對派政治力量的發展，收集涉港情報等方式，全方位介入香港事務。美國駐香港總領事館對香港事務的介入干擾了「一國兩制」在香港的順利實施，加劇了香港局勢的復雜性。
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