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陸外交部擬封殺BNO護照 不承認BNO為有效旅行證件

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
英國國民（海外）護照（BNO），是旅行證件。取自中青網
英國國民（海外）護照（BNO），是旅行證件。取自中青網

英國香港公民開放英國國民（海外）護照（BNO）在英定居的方便大門，恐遭中國大陸封鎖。大陸外交部發言人汪文斌今（23）日表示，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

應對大陸通過港版國安法，英國宣佈，2021 年一月將正式對約 300 萬持有 BNO 護照的香港公民，開放入境英國簽證申請。這被視為為香港人「開通一條通往英國公民的途徑」，但也使中英關係不友善程度升溫。

大陸外交部今日舉行例行記者會，汪文斌表示，英方不顧中方嚴正交涉，執意在英國國民（海外）護照（BNO）上搞政治操弄，公然違背承諾，違反國際法和國際關係基本準則，對香港事務和中國內政橫加干涉，中方對此堅決反對。

在7月初大陸外交部曾回應指，所有香港中國同胞，包括持有英國BNO護照者，都是中國公民。汪文斌說，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

大陸外交部發言人汪文斌。取自人民日報。
大陸外交部發言人汪文斌。取自人民日報。

英國 香港 護照

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